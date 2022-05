Fire TV Stick Amazon : tous les modèles du lecteur sont de retour en promotion

Le Fire TV Stick Amazon est de retour en promotion. Pendant une durée limitée, tous les modèles du célèbre lecteur sont à prix réduits sur la plateforme française d'Amazon et chez Boulanger.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE FIRE TV STICK (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE FIRE TV STICK (BOULANGER)

À trois semaines de la saison estivale, Amazon et Boulanger se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs d'acquérir le Fire TV Stick en promotion.

Ainsi, jusqu'au lundi 6 juin 2022, les deux sites e-commerce donnent la possibilité de se procurer les versions Lite et classique du stick d'Amazon aux prix respectifs de 19,99 euros (au lieu de 29,99 euros) et de 24,99 euros (au lieu de 39,99 euros). De leur côté, les modèles 4K et 4K Max du stick sont vendus respectivement aux tarifs de 34,99 euros (au lieu de 59,99 euros) et de 39,99 euros (au lieu de 64,99 euros).

Pour rappel ou à titre d'information, le Fire TV Stick se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Suivant le modèle souhaité, il dispose notamment d'un espace de stockage interne de 8 Go pour les applications et les jeux, d'un processeur Quadricoeur 1,7 GHz (ou 1,8 GHz pour le 4K Max), de la compatibilité avec Alexa, de la technologie sans fil Bluetooth et de la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.