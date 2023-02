Xiaomi Electric Scooter 3 Lite : baisse de prix sur la trottinette électrique

Une trottinette électrique de la marque Xiaomi est en promotion pendant une durée indéterminée. Le modèle Electric Scooter 3 Lite du constructeur chinois fait en effet l'objet d'une réduction de 70 euros sur son prix conseillé.

Les promotions sur les trottinettes électriques se font rares ces derniers mois. Mais l'une d'entre elles échappe à la règle sur les sites de trois revendeurs en France. En effet, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite proposée dans un coloris noir ou blanc est vendu par Amazon et par le groupe Fnac/Darty au tarif de 349 euros au lieu de 449 euros ; soit 100 euros moins cher par rapport au prix conseillé du produit.

D'un poids à vide de 13 kilos, la trottinette Scooter 3 Lite de Xiaomi qui est pliable dispose d'une batterie de 5200 mAh lui permettant d'être autonome sur une distance maximale de 20 kilomètres. D'une puissance de 300W, l'engin électrique possède deux roues de 8,5 pouces absorbant les chocs et empêchant le glissement, et peut atteindre une vitesse de 25 km/h.

Compatible avec Android 4.3 ou iOS 9.0, la trottinette peut être combinée au Bluetooth 4.1 et à l'application Xiaomi Home App. On retrouve aussi un système de double freinage avec un frein à tambour à la roue arrière et le système E-ABS à la roue avant. Enfin, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est fournie avec un adaptateur secteur, un cordon d'alimentation, une clé Allen en T, un embout prolongé pour pompe et cinq vis.