Baisse de prix pour l’enceinte JBL Flip 5 à moins de 100€ chez Darty !

L'enceinte JBL Flip 5 est disponible à moins de 100€ en ce moment chez Darty ! On vous détaille l'offre et les caractéristiques techniques de l'enceinte dans cet article.

Profiter de l'offre chez Darty

Elle est n°1 des ventes chez Darty depuis ce matin et ce n'est pas pour rien : l'enceinte JBL Flip 5 noir est disponible sur le site de l'enseigne avec une réduction de -9%. Elle passe ainsi sous la barre des 100€ !

Vendue habituellement à 109,99€, elle est disponible en ce moment pour 99,99€. Et ce n'est pas tout ! Darty vous propose en prime 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium ou Famille pour tout achat de l'enceinte. La livraison est de plus gratuite et elle bénéficie d'une garantie légale de 2 ans avec le retour gratuit en magasin.

Profitez d'un son d'exception où que vous soyez

Avec l'enceinte JBL Flip 5, vous profitez d'un son d'exception signé JBL avec un nouveau haut-parleur en forme de circuit de course pour des performances incroyables. Elle est très facile à transporter, notamment grâce à sa légèreté et sa compacité et peut donc vous accompagner partout. Précisons qu'elle est de plus étanche et peut donc supporter la pluie grâce à sa certification IPX7. Vous pouvez même l'immerger jusqu'à 1m de profondeur.

Grâce au mode PartyBoost, vous pouvez appairer plusieurs enceintes ensemble pour un son encore plus immersif et des fêtes inoubliables. Côté autonomie, elle peut tenir jusqu'à 12h. Vous pouvez donc écouter tous vos titres favoris sans craindre de coupure dans la journée.

Elle est fabriquée en matériau durable avec un boîtier en caoutchouc robuste pour résister à toutes les situations.

Attention, comme précisé plus haut, elle est n°1 des ventes en ce moment chez Darty. Les stocks peuvent donc vite s'épuiser. Si vous êtes intéressé, rendez-vous donc vite chez Darty.