Roborock S7 : baisse de prix sur l’excellent aspirateur robot, vite !

Ne tardez pas trop si vous avez l'intention d'acquérir le Roborock S7 en promotion ! Aujourd'hui, jusqu'à 13 heures, l'excellent aspirateur robot est à exactement 425,17 euros chez Darty grâce à un coupon de réduction.

Jusqu'à 13 heures, l'univers du petit électroménager est à l'honneur sur le site Darty. Parmi les offres promotionnelles que propose le site marchand français, il y a notamment le Roborock S7.

Vendu en temps normal à 499,99 euros, l'aspirateur robot disponible dans un coloris noir voit son prix baisser à 425,17 euros. Afin d'obtenir la réduction de 15%, il suffit de saisir le coupon PROMO15 au cours de l'étape de la commande. Pour information, l'article est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Darty.

Considéré comme un aspirateur robot 2 en 1, le Roborock S7 qui a la particularité d'aspirer et de laver dispose d'un niveau sonore de 67 dB, d'une puissance d'aspiration de 2500 Pa, d'une autonomie de 180 minutes grâce à sa batterie Li-ion de 5200 mAh et d'un système de serpillère à la vibration sonique. On retrouve également un bac à poussière de 470 ml et un réservoir d’eau de 300 ml. L'appareil est équipé d'une brosse flottante améliorée et d'un rouleau en caoutchouc (idéal pour les cheveux et poils d'animaux). Enfin, l'aspirateur robot est fourni avec une base de charge et d'un câble d'alimentation.