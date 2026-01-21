Bagages perdus : voici l’astuce infaillible que vous devriez adopter avant votre prochain vol

La perte de bagages est l’une des hantises des voyageurs. Mais il existe une solution qui aident les compagnies aériennes à réduire de 90 % le nombre de bagages réellement perdus. On vous la partage.

Vous venez enfin d’atterrir et êtes prêts à vivre les meilleures vacances de votre vie, celles que vous attendiez depuis des mois – pour ne pas dire des années. Une seule étape vous sépare encore de la liberté : récupérer votre valise. Vous regardez le tapis roulant hypnotique, en quête de votre précieux bagage. Puis vous réalisez que vous avez déjà vu passer trois fois ce sac rose vif, mais pas une fois le vôtre. Et là, c’est le drame : le convoyeur est vide.

Bonne nouvelle : vous n’êtes pas obligé de vivre cette situation cauchemardesque. Selon SITA, l’entreprise spécialisée dans les technologies de communication et d’information pour le transport aérien, il existe un moyen spectaculaire de réduire les risques qu’une compagnie aérienne ne perde vos bagages.

Cette solution réduit drastiquement le risque de bagages perdus

Les statistiques communiquées par SITA reposent sur les données issues de sa plateforme de suivi des bagages, WorldTracer, à laquelle toutes les grandes compagnies aériennes recourent. L’entreprise explique qu’il existe une catégorie de bagages : ceux « perdus de façon permanente ». Il s’agit d’un faible pourcentage, la plupart des propriétaires finissant par récupérer leurs biens.

Surtout, elle précise que le nombre de bagages « perdus de façon permanente » peut chuter de 90 %. Pour ce faire, il suffit d’équiper ses valises d’un AirTag – ou d’un objet compatible – et d’utiliser le système Localiser d’Apple, et plus précisément son option Partager la position de l’objet. De surcroît, cette solution augmente l’efficacité des recherches : selon SITA, il faudrait 26 % de temps en moins aux compagnies aériennes pour retrouver les bagages retardés.

Introduite avec iOS 18.2, cette option génère un lien de localisation et une page web temporaires que vous pouvez partager si votre bagage doté d’un AirTag est manquant. La firme de Cupertino a travaillé avec plusieurs compagnies aériennes pour établir des outils compatibles, parmi celles-ci figurent :

Air France

British Airways

Lufthansa

American Airlines

Air Canada

Air New Zealand

Turkish Airlines

Aer Lingus

Austrian Airlines

Brussels Airlines

Swiss

Eurowings

Iberia Airlines

Dès que vous avez récupéré votre bagage, le partage de localisation est automatiquement désactivé. Voilà de quoi partir plus sereinement !