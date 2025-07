Chrome va enfin proposer cette option très demandée présente depuis longtemps sur Edge et Firefox

Des années après Edge et des mois après Firefox, sans parler des autres navigateurs, Chrome va se doter d'une fonction souvent réclamée. Il s'agit pour le moment d'une phase de test avant un déploiement global.

Le navigateur Chrome de Google, c'est presque 70 % de parts de marché dans le monde selon les derniers chiffres de Statcounter. Une domination incontestée quand on voit que sur la deuxième marche du podium, Safari oscille péniblement entre 16 et 17 %. Avec un tel écart, il est facile d'imaginer Chrome comme un programme proposant absolument tout ce dont un utilisateur peut avoir besoin pour naviguer sur Internet comme il le souhaite. Et pourtant.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le navigateur Web de Google ne propose pas nativement une fonctionnalité réclamée par beaucoup depuis des années. Cela pourrait s'expliquer si elle était particulièrement complexe à implémenter, mais Edge de Microsoft y est parvenu en 2021, au même titre que la plupart des concurrents comme Brave ou Firefox. La longue attente des internautes va cependant prendre fin : l'option en question arrive.

Le navigateur Chrome va enfin permettre ce que Edge propose depuis des années

Une récente entrée au répertoire de Chromium, la version de développement du navigateur, ne laisse aucun doute : Google prépare l'arrivée des onglets verticaux sur Chrome. Pas de subtilité ici. La fonction ressemble exactement à ce que vous imaginez, à savoir une barre d'onglets verticale généralement à gauche de l'écran au lieu de la traditionnelle bande horizontale. On ignore encore s'il sera possible de la placer à droite.

Notez qu'il s'agit seulement de la première étape du long processus aboutissant à la disponibilité de l'option. Après un délai inconnu, il sera d'abord possible d'activer les onglets verticaux via les “flags” de Chrome, autrement dit les fonctions expérimentales. Et encore : uniquement en passant par le canal de test “Canary” dans un premier temps.

Impossible de dire quand l'ensemble des utilisateurs y aura droit à ce stade. Mais après avoir attendu aussi longtemps, quelques mois de plus ou de moins ne devraient pas changer grand chose. Tout vient à point à qui sait attendre comme on dit.