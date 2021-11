Avant le Black Friday Fnac, le clavier sans fil Apple Magic Keyboard est à moitié prix

Vous envisagez de vous équiper du clavier sans fil Apple Magic Keyboard ? A 10 jours du Black Friday, la Fnac le propose à moitié prix. Alors qu'il faut habituellement débourser 99,99 € pour l'acheter, son prix chute brutalement sous la barre des 50 €, à très précisément 49,99 €. Un bon plan à saisir d'urgence !

Le Black Friday Fnac en avant-première permet de faire d'excellentes affaires. Pour preuve, le clavier sans fil Apple Magic Keyboard fait l'objet d'une remise de 50% permettant de s'en équiper à moitié prix, pour 49,99 € au lieu de 99,99 €. Une affaire en or, à ne pas laisser passer à 10 jours du Black Friday.

Pour en venir aux fonctionnalités de ce Magic Keyboard, ce clavier sans fil est conçu pour être utilisé avec un ordinateur Mac compatible Bluetooth équipé d’OS X 10.11 (ou version ultérieure). Avec un design sobre mais épuré, il est également doté d'une batterie rechargeable et propose des touches plus fonctionnelles garantissant un confort d'utilisation et une précision de frappe optimale. Notamment grâce à l'amélioration de son mécanisme à ciseaux qui offre une plus grande stabilité des touches.

Le Magic Keyboard s'associe automatiquement à votre Mac. Ainsi, vous ne perdez pas de temps à l'appairer et vous gagnez du temps pour être plus productif que jamais. Enfin, son autonomie très confortable vous assure au moins un mois de travail sans que vous ayez besoin de passer par la case recharge. Et pour les personnes qui se poseraient la question, c'est bien de la configuration AZERTY du Magic Keyboard qui fait l'objet de ce bon plan.