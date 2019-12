Autonomie : pourquoi diminuer la définition de l’écran du smartphone est une fausse bonne idée

Augmenter l’autonomie de son smartphone en baissant la définition de l’écran ? Contre toute-attente, c’est une fausse bonne idée comme le prouvent nos confrères du site PhoneBuff. On vous explique comment ils sont arrivés à ce constat.

Nous avons tous nos astuces pour ménager la batterie de nos smartphones et améliorer leur autonomie. Certaines sont efficaces : le recours à une batterie externe ou powerbank, le mode Sombre, diminuer la luminosité de l’écran, se mettre en mode avion, fermer les applications qui tournent en arrière-plan, opter pour des fonds d’écran simples et fixes ou profiter directement des différents modes d’économies d’énergie développés et proposés par les constructeurs.

En ce lundi 30 décembre 2019, les journalistes du site PhoneBuff ont voulu démonté une idée reçue : celle qui suggère que baisser la définition de l’écran d’un smartphone permet d’augmenter son autonomie. Mettons fin au suspens immédiatement, la réponse est non ! Pour arriver à cette conclusion, l’équipe de PhoneBuff a procédé à un test d’endurance sur deux Samsung Galaxy S10+. Le flagship est doté d’un écran OLED capable d’afficher de la 2K (3040 x 1440 pixels).

À lire également : Ecrans de smartphones : LCD IPS, AMOLED, Définition, Résolution, tout savoir

Or, le constructeur a intégré une option qui permet de réduire la définition de la dalle. De fait, les journalistes ont choisi de laisser un S10+ avec la définition maximale, et de baisser l’autre en Full HD+ (1520 x 720 pixels). Dans les faits, la différence est difficilement perceptible pour l’œil humain. Les rédacteurs ont en revanche voulu vérifier si baisser la définition avait une incidence sur l’autonomie de la batterie.

À l’aide d’un bras robotisé, PhoneBuff a manipulé les deux Galaxy S10+ afin de vider leurs batteries respectives. Les manipulations étaient les mêmes pour chacun : d’abord un petit tour sur l’application messagerie, puis ensuite un peu de gaming sur Alto’s Adventure, un passage sur Google Maps, et le visionnage de plusieurs vidéos sur Youtube. Les équipent précisent que le test durait une heure, et était censé regrouper l’ensemble des activités possibles pour un utilisateur dans ce laps de temps.

Et puisqu’une image vaut bien mieux que de mots, on vous glisse le résultat du test ainsi que la vidéo complète juste en dessous ! Comme vous pourrez le constater, baisser la définition de l’écran n’a aucune influence sur l’autonomie de votre batterie. Et vous quelles sont vos méthodes et astuces pour économiser la batterie de votre smartphone ? Dites-le nous dans les commentaires.

Source : PhoneBuff