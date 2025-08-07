Cette puissante éruption solaire pourrait déclencher un phénomène rare et spectaculaire ce soir

Une éruption solaire détectée le 5 août pourrait bien déclencher un phénomène rare : des aurores boréales visibles depuis la Terre. Si la tempête solaire atteint notre planète dans la nuit du 7 au 8 août, le ciel pourrait offrir un spectacle aussi beau que fascinant.

Le Soleil est un astre fascinant aux manifestations parfois extrêmes, qui réservent parfois des spectacles impressionnants. Et les éruptions solaires en font partie, a fortiori celle de mai dernier capturée en direct, qui a été d’une ampleur exceptionnelle. Mais cette fois-ci, le spectacle offert par ce type de phénomène pourrait être d’une tout autre nature : une éruption solaire pourrait déclencher vendredi 8 août des aurores boréales.

Une éruption solaire pourrait déclencher des aurores boréales le 8 août

Après des semaines de calme solaire, l’étoile est en ébullition cette semaine : le 5 août, une puissante éruption solaire a été détectée en provenance de la région de taches solaires 4168. De classe M4.4, c’est-à-dire modérée mais significative, elle a projeté dans l’espace une éjection de masse coronale (CME) – grosso modo, une immense bulle de plasma et de champs magnétiques. Ce type de phénomène peut parfois provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre, et avec un peu de chance : des aurores boréales !

Si l’éruption s’est produite presque au centre du disque solaire, elle ne s’est pas dirigée droit sur la Terre : elle a décollé latéralement, projetant la majeure partie de son plasma vers l’ouest, expliquent nos confères de Space.com. Néanmoins, la Terre pourrait recevoir le 8 août un coup oblique de la CME, selon les prévisionnistes de la météo spatiale. Cela pourrait provoquer une tempête géomagnétique mineure (G1), pouvant déclencher des aurores boréales.

D’après le modèle de la NASA (WSA-ENLIL), l’impact potentiel pourrait avoir lieu à 8 heures en France, mais avec une marge d’erreur importante d’environ 8 heures – donc entre minuit et 16 heures. Le Met Office britannique, qui reconnaît le potentiel de ce phénomène, précise cependant que la confiance dans ces prévisions est faible. Tout dépendra d’un élément clé des aurores boréales : l’orientation magnétique de la tempête devra pointer vers le sud. Pour que l’énergie du Soleil se transfère efficacement à notre champ magnétique terrestre, il faut que les deux soient orientés dans des directions opposées.

CME impact? The NASA M2M WSA-ENLIL+Cone model indicates the CME from the M4.4 flare may (despite its best efforts) still clip us. The glancing blow is indicated on August 8th around 6h UTC (+/- 8 hrs). https://t.co/jFP7bSwulk pic.twitter.com/4XVMiAuLBL — Jure Atanackov (@JAtanackov) August 6, 2025

Si tel est le cas, nous pourrons les observer jusqu’aux hautes et moyennes latitudes. En théorie, les aurores boréales pourraient être visibles depuis la France, mais c’est peu probable pour cette fois. Il faudrait que des conditions très particulières soient réunies : une intensification de la tempête (G2 ou G3), un ciel très dégagé et sans pollution lumineuse, et être situé dans le nord du pays. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise. Sinon, et si elles se produisent, il est fort à parier que nous pourrons profiter du spectacle a posteriori.