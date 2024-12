Auchan, Decathlon et Leroy Merlin vont installer 5000 bornes de recharge pour séduire les propriétaires de voitures électriques

Comme de nombreuses enseignes, les magasins Auchan, Decathlon et Leroy Merlin vont accueillir à leur tour des bornes de recharge sur leurs parkings. Au total, près de 5 000 points doivent voir le jour entre 2025 et 2028.

La France compte actuellement deux millions de voitures électriques et hybrides rechargeables en circulation, et en toute logique ce nombre devrait grimper dans les années à venir. A l'horizon 2030, le ministère de la Transition écologique vise les 7 millions de “wattures” sur les routes hexagonales.

Pour accompagner cette révolution, le pays a débuté des années maintenant le développement de son offre de recharge. La France fait d'ailleurs partie des bons élèves sur la scène européenne avec plus de 150 000 points de recharge ouverts au public actuellement.

D'ailleurs, les géants du commerce se sont rapidement équipés en conséquence. C'est le cas de Lidl, des hypermarchés Carrefour et des supermarchés Carrefour Market, ou encore du groupe Casino qui a signé un partenariat avec Tesla pour installer des Superchargeurs. Depuis novembre 2023, on trouve également plus de 2 000 bornes sur les parkings des restaurants McDonald's. En 2024, les boulangeries Marie-Blanchère ont rejoint la danse via un partenariat avec Powerdot.

Auchan, Decathlon et Leroy Merlin se mettent à la recharge

Et maintenant, c'est au tour des magasins du groupe Mulliez, à savoir Auchan, Decathlon et Leroy Merlin d'installer des bornes de recharge sur leurs parkings. Pour ce faire, les trois enseignes ont signé un partenariat avec Voltalia, acteur international des énergies renouvelables.

Au total, cette collaboration prévoit l'installation et l'exploitation de 5 000 points de recharge sur 350 parkings entre 2025 et 2028. Dix sites pilotes ont d'ailleurs déjà été déployés sur certains sites Auchan, Decathlon et Leroy Merlin.

Des tarifs avantageux… à condition d'être fidèle

Ces bornes, qui seront sous pavillon Le Plein (service d'e-mobilité du groupe Mulliez), proposeront jusqu'à trois puissances de recharge “afin de répondre aux emplois du temps et au budget des clients, pour une offre accessible et adaptée à tous”. Les tarifs seront d'ailleurs plutôt attractifs : 0,26 €/kWh pour de la charge lente 11 kW, 0,39 €/kWh pour de la charge rapide et 0,49 €/kWh pour de l'ultra rapide.

Attention toutefois, ces prix seront uniquement valables si vous êtes titulaire d'une carte de fidélité d'une des trois enseignes. Si ce n'est pas le cas, ce sera 10 % plus cher. Chaque magasin proposera d'ailleurs divers avantages pour les utilisateurs : des points dans leur programme de fidélité chez Decathlon à chaque recharge, deux heures de recharge lente créditées sur leur cagnotte Waooh chez Auchan. “Chez Auchan, nous souhaitons faciliter la vie de nos clients. Le Plein apporte un nouveau service de mobilité pratique, rapide et économique aux clients qui viennent faire les courses”, écrit Pierre-Louis Faudet, directeur d'Auchan Énergies.