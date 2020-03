Attestation de sortie : une version simplifiée est disponible, voici où la télécharger

Une attestation de sortie simplifiée est désormais disponible sur le site du gouvernement. Destinée aux personnes souffrant d’un handicap ou aux individus qui ont des difficultés avec la langue française, cette dérogation se veut plus simple à comprendre. On y trouve ainsi des pictogrammes et des phrases plus courtes. Voici où télécharger cette version simplifiée de l’attestation de sortie obligatoire pendant le confinement.

Afin d'empêcher la propagation du coronavirus, la France est entrée en confinement, comme de nombreux autres pays d’Europe. Les déplacements sont désormais extrêmement limités. Pour sortir faire leurs courses ou aller travailler, les Français doivent se munir d’une attestation de sortie obligatoire. Sans cette dérogation, vous risquez une amende de 135€. En cas de récidive dans les 15 jours, le montant de l’amende peut atteindre les 1 500 euros et 3 700 euros dans les trente jours au bout de quatre infractions.

Cette attestation de sortie doit être recopiée ou imprimée à partir du site du gouvernement. Malheureusement, le Ministère de l’Intérieur s’est rapidement rendu compte que l’attestation n’était pas facile à comprendre pour tout le monde. Pour les personnes en situation de handicap cognitif et les individus qui ne comprennent pas bien le français, la dérogation obligatoire n’est en effet pas adaptée.

Comment obtenir l’attestation de sortie simplifiée obligatoire pendant le confinement ?

Dans ces conditions, le gouvernement a rapidement mis au point une nouvelle attestation simplifiée à destination des individus ayant des problèmes de lecture et d’écriture. La dérogation est agrémentée de pictogrammes permettant de mieux comprendre la situation. On trouve notamment des pictogrammes représentant des travailleurs, un panier de courses, un chien, des enfants ou une personne âgée. Ces images illustrent dans quelles situations on peut sortir de chez soi.

De plus, le gouvernement a opté pour des phrases courtes et plus simples. La dérogation fait l’impasse sur le vocabulaire administratif des autres attestations et opte presque exclusivement pour des phrases à la première première du singulier. Le document est disponible au téléchargement sur le lien ci-dessous.

Cliquez ici pour obtenir et télécharger l’attestation simplifiée de sortie obligatoire