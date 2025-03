Attention si vous avez une voiture électrique, cette opération va bloquer sa recharge cette nuit

Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, plusieurs réseaux de recharge vont être impactés par une opération de maintenance. Des perturbations sont à prévoir pour les utilisateurs de voitures électriques ou hybrides. Certains services seront temporairement indisponibles.

Les voitures électriques et hybrides rechargeables sont de plus en plus présentes sur les routes. Pour fonctionner au quotidien, elles dépendent d’un réseau de bornes de recharge, souvent publiques, réparties sur tout le territoire. Mais comme tout service numérique, ces infrastructures nécessitent parfois une maintenance technique. Quand elle intervient en pleine nuit, elle peut passer inaperçue. Mais elle peut aussi poser problème pour certains automobilistes qui comptaient justement recharger leur véhicule pendant cette période creuse.

C’est ce qui se produira dans la nuit du lundi 31 mars au mardi 1er avril 2025. Izivia, une filiale du groupe EDF, a informé ses utilisateurs qu’une opération de maintenance était programmée par TotalEnergies, son partenaire, entre minuit et 8 heures du matin. Elle entraînera une indisponibilité temporaire de plusieurs services de recharge. Pendant cette fenêtre, des dysfonctionnements peuvent survenir, même si les bornes restent en place. Cela concernera plusieurs réseaux bien connus des utilisateurs de voitures électriques.

Une coupure temporaire de services affectera plusieurs réseaux de recharge cette nuit

Les effets concrets de cette coupure peuvent varier selon les cas. Certains utilisateurs pourraient voir leur badge refusé au moment de lancer une charge. D'autres pourraient ne pas voir apparaître les informations habituelles sur l'état des bornes, le début ou la fin de leur session. Même si une charge est en cours, les données seront synchronisées plus tard, ce qui peut causer des retards d'affichage ou des confusions sur la facturation. Ces perturbations ne sont pas graves, mais elles peuvent gêner ceux qui comptent sur une recharge rapide pendant la nuit.

Plusieurs réseaux seront concernés, notamment BELIB à Paris, dans la Métropole européenne de Lille, à Reims, ainsi que les parkings SAEMES et Interparking France. S’ajoutent à cela les syndicats d’énergie de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime. Si votre véhicule dépend de ces infrastructures, mieux vaut anticiper et ne pas compter sur une recharge de dernière minute. Une interruption de quelques heures suffit parfois à bouleverser tout un trajet prévu pour le lendemain matin.