Les bornes de recharge rapide pour voitures électriques coûtent aussi cher à cause de cet élément, voici comment leur prix pourrait enfin baisser

Installer une borne de recharge rapide coûte une fortune. Mais saviez-vous que plus de la moitié du prix est consacré à un seul élément ? Des chercheurs explorent des solutions pour réduire ces coûts, sans compromettre la fiabilité ni la sécurité des utilisateurs.

L’essor des voitures électriques s’accompagne d’un défi majeur : le déploiement d’infrastructures de recharge rapide. Contrairement aux bornes classiques, ces chargeurs haute puissance permettent de récupérer plusieurs centaines de kilomètres d’autonomie en quelques minutes. Mais leur coût est un frein important. Installer une borne rapide en courant continu, comme un Superchargeur de Tesla V4 ou une Ionity 350 kW, peut dépasser 92 000 € pour un seul point de charge. Pourquoi un tel prix ? Une grande partie de cette somme est liée à un système de protection essentiel.

À l’intérieur d’un chargeur rapide, environ 55 000 € sont consacrés à un circuit de protection contre les chocs électriques. Cet élément, appelé lien d’isolation, empêche tout risque d’électrocution en cas de défaut. Il fonctionne en séparant électriquement la borne de la voiture, empêchant ainsi tout courant de fuite de passer par le châssis du véhicule. Cette technologie est cruciale pour garantir la sécurité des utilisateurs, mais elle alourdit considérablement les coûts d’installation et d’entretien des infrastructures.

Des chercheurs cherchent des alternatives pour réduire le coût des bornes rapides de recharge

Face à ces coûts élevés, des experts travaillent sur des solutions alternatives. Une des pistes envisagées est de supprimer le lien d’isolation dans les bornes et d’intégrer cette protection directement dans les véhicules électriques. Certains modèles, comme la Tesla Model 3 ou la Hyundai Ioniq 5, disposent déjà de systèmes d’isolation intégrés pour la recharge en courant alternatif. L’idée serait d’étendre cette technologie aux chargeurs rapides en courant continu. Cette solution permettrait de réduire considérablement le coût des bornes, mais elle nécessiterait que tous les constructeurs adoptent une norme universelle, ce qui est loin d’être acquis.

Une autre approche consiste à remplacer le lien d’isolation par une mise à la terre redondante. En ajoutant un deuxième circuit de celle-c-, il serait possible de détecter immédiatement un défaut et d’interrompre la charge avant qu’un danger ne survienne. Cette méthode serait bien plus économique, mais elle doit encore être validée par les organismes de régulation pour garantir son efficacité. En attendant, les chargeurs rapides continueront à coûter cher. Malgré ces recherches, il faudra encore plusieurs années avant que des solutions alternatives puissent être mises en place, sans compromettre la sécurité des utilisateurs.

Source : IEEE