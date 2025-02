Recharger votre voiture électrique va devenir plus compliqué dès 2025, voici ce qui changera

Les heures creuses permettent aux conducteurs de véhicules électriques de recharger leur voiture à moindre coût. Mais dès novembre 2025, la répartition de ces plages horaires va évoluer. Une modification qui pourrait impacter la recharge nocturne et inciter à brancher son véhicule à d’autres moments de la journée.

Les tarifs d’électricité varient selon les heures de la journée grâce au système heures pleines/heures creuses. Instauré depuis les années 1960, ce dispositif encourage la consommation d’électricité durant les périodes de moindre demande, principalement la nuit. Il permet ainsi aux abonnés de bénéficier de prix réduits sur certains créneaux horaires, ce qui est particulièrement avantageux pour les propriétaires de voitures électriques rechargeant leur véhicule à domicile.

À partir de novembre 2025, les plages horaires des heures creuses vont être réajustées pour mieux refléter les nouveaux modes de consommation et la production d’électricité renouvelable. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé que certaines heures creuses, actuellement positionnées en matinée et en soirée, seront déplacées en journée, notamment entre 11h et 17h. Cette évolution pourrait modifier les habitudes de recharge des conducteurs de véhicules électriques, qui profitent généralement de ces heures durant la nuit pour faire le plein d’énergie.

Les heures creuses seront en partie déplacées l’après-midi dès novembre 2025

Selon la CRE, les abonnés conserveront huit heures creuses par jour, mais celles-ci seront réparties différemment. Un minimum de cinq heures consécutives restera garanti pendant la nuit, mais jusqu’à trois heures pourront désormais être positionnées en journée, principalement l’après-midi en été. Ce changement s’explique par l’essor des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, qui produit massivement de l’électricité durant cette période. En ajustant les heures creuses à ces nouveaux rythmes de production, le réseau électrique sera mieux équilibré et les utilisateurs pourront profiter de tarifs avantageux sur de nouveaux créneaux horaires.

Cette évolution ne sera pas sans conséquence pour les conducteurs de voitures électriques. Certains pourraient devoir revoir leurs habitudes pour recharger leur véhicule à 100 % en heures creuses. Si la recharge nocturne reste possible, la réduction potentielle de cette plage horaire pourrait allonger les temps de charge sur certaines installations domestiques. En revanche, ceux qui ont la possibilité de brancher leur voiture l’après-midi pourraient y voir un avantage, surtout en été. La mise en place de ces nouvelles heures creuses se fera progressivement entre novembre 2025 et fin 2027, avec une notification aux abonnés au moins un mois avant chaque changement.