Les bornes de recharge pour voitures en France sont fiables, plus d’excuse pour ne pas passer à l’électrique

Le dernier baromètre des infrastructures montre une nette amélioration du réseau de bornes rapides en France. Une bonne nouvelle pour les conducteurs de voitures électriques, qui ont longtemps été confrontés à des bornes hors service.

La fiabilité du réseau de recharge est l’un des freins à l’adoption massive des véhicules électriques. Pour de nombreux conducteurs, les pannes fréquentes des bornes de recharge constituent une barrière, poussant certains à envisager de revenir aux moteurs thermiques. Cependant, cette excuse pourrait bientôt devenir un mauvais souvenir. Les récentes données montrent une amélioration notable de la disponibilité des bornes rapides, réduisant ainsi les désagréments rencontrés par les utilisateurs.

Selon le dernier baromètre publié par l’Avere, la disponibilité des bornes rapides a connu un bond lors du mois d’août 2024. Les bornes DC jusqu’à 150 kW affichent un taux de disponibilité de 87 %, contre 76 % en juillet. Pour celles de plus de 150 kW, il est passé de 75 % à 85 %. Si certaines restent hors service, il est encourageant de voir une véritable prise de conscience des opérateurs, avec une nette amélioration d’un point qui était jusque-là un obstacle pour les conducteurs de voitures électriques.

La disponibilité des bornes de recharge rapides pour les voitures électriques progresse fortement en France

Cette amélioration de la fiabilité des bornes rapides tombe au bon moment. Les conducteurs de véhicules électriques ont été particulièrement nombreux sur les routes cet été. Le nombre de sessions par point de recharge a augmenté, atteignant 18,4 en moyenne par borne en août, contre 16,9 en juillet. Cela montre que les infrastructures sont davantage utilisées, avec une meilleure gestion des pannes qui rend la recharge plus fluide pour les conducteurs.

Malgré ces progrès pour les bornes rapides, la situation reste encore mitigée pour les bornes AC, qui sont utilisées pour les recharges plus lentes. En août, leur taux de disponibilité s’élevait à seulement 78 %. Il est donc crucial que les opérateurs poursuivent leurs efforts pour garantir un réseau fiable et accessible sur l’ensemble du territoire. Cependant, l'amélioration de la disponibilité des bornes rapides montre que des avancées importantes sont en cours, et promettent un avenir plus serein pour la recharge des véhicules électriques.

Source : avere france