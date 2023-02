Attention aux arnaques SMS, Free tombe plus en panne que les autres opérateurs, c’est le récap’ de la semaine

Le gouvernement vous met en garde contre les différentes techniques des pirates, ZoneADSL révèle quel opérateur tombe le plus souvent en panne en France, de nombreux utilisateurs victimes d’un dysfonctionnement de l’écran du Galaxy Z Fold 3, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous êtes le propriétaire d’un Galaxy Z Fold 3, attendez-vous malheureusement à ce que votre écran finisse par se fissurer. Alors que le gouvernement met en garde les français contre toutes les nouvelles campagnes d’arnaque du moment, ZoneADSL dévoile que c’est l’opérateur Free qui enregistre le plus grand nombre de pannes en 2022 et Cloudfare dénonce les répercussions du blocage des sites pirates sur les sites légaux.

Une nouvelle campagne d’arnaques aux SMS

Le gouvernement a publié un billet afin de mettre en garde les français contre de nouvelles campagnes d’arnaque qui sévissent actuellement. En effet, la liste des arnaques en cours est longue. Vous devrez donc vous méfier des SMS frauduleux, mais également des indemnités carburants factices, de faux paiements d’amende ou encore de commande express de vignette Crit’Air. On vous recommande donc d’être particulièrement vigilant !

Lire : Arnaque SMS : le gouvernement met en garde contre ces nouvelles combines des pirates

L’écran du Z Fold 3 se fissure…juste après la fin de garantie

À en croire de nombreux témoignages, l’écran du Galaxy Z Fold 3 aurait un gros souci. En effet, plusieurs utilisateurs ont expliqué avoir vu leur écran se fissurer, alors que leur smartphone n’avait subi aucune chute. Détail important, la plupart des propriétaires du Galaxy Z Fold 3 signalent que leur problème d’écran est apparu juste après la fin de la garantie. Reste à savoir si Samsung y est pour quelque chose dans ce dysfonctionnement…

Lire : Le Galaxy Z Fold 3 a un sérieux problème d’écran, il se fissure juste après la fin de la garantie !

Débarrassez-vous du watermark de Windows 11

Tous les systèmes peuvent désormais migrer vers Windows 11, et ce même s’ils ne remplissent pas toutes les conditions matérielles, puisque la mise à jour peut être forcée. Toutefois, Microsoft lutte contre cette démarche en vous imposant un watermark peu discret qui apparait en bas de votre écran. Si vous êtes concerné, rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la démarche à suivre pour vous débarrasser de ce vilain filigrane.

Lire : Windows 11 : voici deux techniques simples pour se débarrasser du vilain watermark imposé par Microsoft

Quel opérateur choisir si vous voulez éviter les pannes ?

Vous êtes à la recherche de votre futur opérateur mais vous voudriez éviter les pannes ? L’outil ZoneADSL a dévoilé son référencement des pannes survenues l’an passé sur les différents réseaux Internet et mobile des quatre principaux opérateurs en France. Selon les résultats, c’est Free qui aurait été victime du plus grand nombre de pannes en 2022, devant SFR qui se place en deuxième position, suivi de Bouygues Telecom et Orange.

Lire : Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR : voici l’opérateur qui tombe le plus souvent en panne

La lutte contre le streaming pirate affecte aussi des sites innocents

Le combat des organismes de protection des droits d’auteurs continue contre le streaming pirate. Malheureusement, comme le souligne et le déplore l’entreprise Cloudfare, le blocage des IPTV pirates peut causer du tort à de nombreux services innocents. En effet, certains sites parfaitement légaux sont parfois malencontreusement bloqués et rien n’oblige les ayants droits ou les FAI à réparer les torts qui leurs sont causés.

Lire : IPTV : le blocage de streaming pirate affecte des milliers de services innocents

Nos tests de la semaine

Asus ROG Zephyrus M16 : un laptop qui pourrait séduire les joueurs

Les joueurs exigeants pourraient être particulièrement tentés par le ROG Zephyrus M16. Asus propose ici un monstre de puissance. On adore son écran QHD+ 240Hz, sa webcam en 1080p ou encore son clavier, très agréable à la frappe. Lors de notre test, nous avons été déçus par l’autonomie qui est moyenne pour un PC gamer, et par les ventilateurs, trop bruyants en jeu.

Lire : Test du Asus ROG Zephyrus M16 : un monstre de puissance pour joueurs exigeants

Le Find N2 Flip arrive enfin en France

Oppo sort enfin son Find N2 Flip, un smartphone pliant au design élégant, doté de deux écrans de qualité et offrant une autonomie bien meilleure que la concurrence. Si son capteur selfie est à la hauteur, la partie photo générale est moyenne et l’on regrette l’absence de stabilisateur optique sur le capteur principal. Attention, le Find N2 Find n’est doté que de la certification IPx4.

Lire : Test Oppo Find N2 Flip : un très bon smartphone qui arrive bien tard

Pharaoh A New Era : un remake moderne du célèbre jeu Pharaon

Si vous connaissez le célèbre city-builder Pharaon, vous pourriez adorer le remake du jeu culte, Pharaoh a New Era. Le jeu est sorti le 15 février et vous pouvez désormais découvrir cet excellent remake sur PC. Le développeur breton Triskell Interactive s’est particulièrement concentré sur la partie graphique du jeu et c’est une réussite. Ce nouveau titre devrait régaler les fans mais pourrait également séduire les nouveaux joueurs.

Lire : Pharaoh A New Era : le remake du jeu culte sort aujourd’hui, nous avons pu l’essayer