Asus ROG Phone 5 : un benchmark dévoile une version avec 18 Go de RAM, une première sur un smartphone

L’Asus Rog Phone 3 avait été l’un des premiers smartphones à être équipés de 16 Go de RAM, mais son successeur ira encore plus loin. En effet, une des versions du téléphone est passée par le benchmark Geekbench, et elle embarquait un total impressionnant de 18 Go de RAM.

Le mois dernier, Geekbench 5 avait déjà dévoilé une partie de la fiche technique de l’Asus ROG Phone 5. Cependant, la version utilisée n’utilisait « que » 16 Go de RAM comme le ROG Phone 3. Nous étions donc loin de nous imaginer qu’une version encore plus puissante allait voir le jour avec 18 Go de RAM, soit plus que la plupart des ordinateurs, et une première sur smartphone.

Plus exactement, cette version à 18 Go de RAM est nommée « ASUS_I005DB » sur Geekbench. Le smartphone est équipé du Snapdragon 888. Il obtient alors un score en single-core de 1113, et un score en multi-core de 3468. Cela correspond aux performances des smartphones qui possèdent déjà le Snapdragon 888 comme le Xiaomi Mi 11 et la version américaine du Samsung Galaxy S21 Ultra.

L’Asus ROG Phone 5 : le smartphone gaming par excellence

Comme nous avions pu le voir sur la base de données de la TENAA, un organisme de certification chinois, le smartphone gaming haut de gamme d’Asus disposera d’un écran AMOLED FHD+ de 6,78 pouces, contre 6,59 pouces pour le ROG Phone 3. Celui-ci sera compatible avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il devrait alors être parfait pour jouer aux jeux vidéo. De plus, il sera alimenté par une batterie massive de 6000 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 65 W.

Au dos, on retrouvera trois capteurs photo, ainsi qu’un écran RGB sur lequel pourront s’afficher certaines informations. On imagine que ce dernier sera très personnalisable. On sait également que le smartphone disposera d’un bouton dédié pour activer un « mode gaming ». Enfin, l’expérience audio devrait être inégalée, puisque le smartphone a réussi à détrôner le Xiaomi Mi 11 Pro sur DXOMARK avec un score impressionnant de 79 points.

Le smartphone sera dévoilé officiellement et disponible en précommande le 10 mars prochain. Cet événement aura donc lieu la veille de la présentation de l’OPPO Find X3 Pro, le smartphone haut de gamme du fabricant chinois.

