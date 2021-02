Asus ROG Phone 5 : un benchmark dévoile la fiche technique

Le ROG Phone 5, le prochain smartphone gaming d'Asus, vient d'apparaître dans un benchmark sur Geekbench 5. La fuite confirme une partie de la fiche technique, dont le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm et l'intégration de 16 Go de RAM. Le benchmark dévoile aussi un aperçu des performances du smartphone pour gamers.

Ce 8 février 2021, un smartphone portant le nom de code “asus ASUS_I005DA” est apparu dans la base de données de la plateforme de benchmarking Geekbench. Au vu de la fiche technique et des performances affichées, il pourrait bien s'agir du ROG Phone 5, le smartphone gaming dans les cartons d'Asus, rapportent nos confrères de Wccftech.

Sur Geekbench 5, le terminal grimpe à 1131 en single core et à 3729 en multicore. Avec ces excellentes performances, il surpasse le Galaxy S21 Ultra avec Exynos 2100 (1082 et 3443) ou le Mate 40 Pro de Huawei avec Kirin 9000 (950 et 3311).

Pas de Snapdragon 888+ pour le ROG Phone 5 d'Asus

Ces performances de haut vol sont essentiellement dues à la présence du Snapdragon 888, le chipset gravé en 5nm de Qualcomm. Comme le souligne Wccftech, le benchmark affiche clairement le nom du code la puce : lahaina. Les rumeurs évoquant la présence d'un Snapdragon 888+, une version boostée pour le gamin du chipset, s'avèrent donc fausses.

C'est plutôt étonnant : Asus s'appuie sur la version + des puces Qualcomm depuis deux générations. On imagine que le chipset n'est tout simplement pas prêt pour le lancement précipité du ROG Phone. Néanmoins, il est probable que Qualcomm annonce cette puce haut de gamme d'ici la fin de l'année. Asus épaule le SoC avec 16 Go de mémoire vive. Enfin, le smartphone tourne sous Android 11, la dernière version du système d'exploitation de Google.

Aux dernières nouvelles, Asus présentera le ROG Phone 5 dans les mois à venir. Déjà certifié par plusieurs organismes, le smartphone gaming ne devrait pas tarder à débarquer sur le marché. Cette année, Asus devrait aussi lancer un Zenfone Mini, un smartphone Android compact destiné à concurrencer l'iPhone 12 Mini. Que pensez-vous de la fiche technique du ROG Phone 5 ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

