Legion : Lenovo a choisi un design étonnant pour son prochain smartphone gaming

Les premières images du design du Lenovo Legion viennent de fuiter. Entre les accents électriques, le flash et le double capteur photo positionnés au milieu du dos, et son capteur selfie rétractable sur le côté, le constructeur étonne.

On n’entend peu parler des smartphones vendus sous la marque Lenovo – sans doute parce que le groupe possède aussi la division de smartphones Motorola, marque qui griffe la plupart des sorties. Pourtant, Lenovo prépare également un nouveau smartphone gamer sous son propre nom de marque : le Lenovo Legion.

Nos confrères de XDA ont repéré une vidéo marketing officielle dont ils reprennent des captures. La première chose qui capte le regard, c’est sans conteste le placement du flash et de son double capteur photo au centre du dos du smartphone. Lenovo semble avoir optimisé le design de son smartphone gamer pour qu’il puisse être confortablement tenu par son propriétaire en mode paysage.

Lenovo Legion : un smartphone au design radicalement différent

Du coup, le logo Legion est également aligné de sorte qu’il apparaisse à l’endroit lorsque le smartphone est tenu par le joueur. Derrière ce logo se cache d’ailleurs un capteur rétractable (pop-up). C’est la première fois que l’on voit un capteur de ce type implémenté sur la tranche plutôt que sur le haut de l’appareil. Le reste du design du smartphone est plus cosmétique.

Avec des accents bleus, et un dos travaillé avec une structure laminée réfléchissante. Certains des points de sa fiche technique comme son chargeur rapide filaire monstrueux de 90 W ou sa technologie révolutionnaire de refroidissement ont déjà été confirmés. Mais visiblement le support marketing dont les captures sont issues nous donne une flopée de nouvelles révélations. On apprend ainsi que le smartphone embarquera deux ports USB type C, dont un monté sur le côté.

On imagine que ce port supplémentaire sera apprécié de ceux qui utilisent un casque audio USB type C – il devient enfin possible d’utiliser normalement le smartphone pendant la charge. Il aura des hauts parleurs stéréo assistés d’un « caisson de basses » de 1.4 cc. En outre, ce sera un smartphone très performant. On ne connait pas encore son chipset, mais on sait déjà qu’il aura du stockage UFS 3.0, de la RAM LPDDR5 et un écran 144 Hz avec échantillonnage de la couche tactile 270 Hz.

De quoi prolonger la puissance par beaucoup de fluidité et de réactivité. En outre le smartphone embarque on le disait un double capteur photo 64 Mp + 16 Mp. Le capteur selfie serait 20 Mp. Il sera vendu sous Android 10 avec une surcouche ZUI 12 probablement renommée Legion OS ou similaire en raison des nombreuses optimisations spécifiques à l’appareil. Que pensez-vous de ce smartphone ? Partagez votre avis dans les commentaires.