Asus Rog Phone 3 pas cher : où l’acheter au meilleur prix

Le smartphone dédié au jeu, l’Asus Rog Phone 3 est disponible à la précommande du coté de quelques enseignes en ligne. La version embarquant 12 Go de mémoire RAM est proposée à 999 € tandis que celle avec 16 Go est au prix salé de 1099 €. On fait le point sur les boutiques qui le proposent à la vente.

💰Où précommander l’Asus Rog Phone 3 sur internet ?

Si vous souhaitez acquérir un smartphone dédié au jeu, l’Asus Rog Phone 3 que nous avons testé est fait pour vous. Il est pour l’heure possible de se le procurer du coté des enseignes Boulanger et LDLC à un prix de départ de 999 € pour la variante avec 1é Go de RAM et 1099 € pour celle avec 16 Go de RAM. Il est également disponible sur le site officiel du constructeur.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ASUS ROG PHONE 3 SUR LE SITE OFFICIEL

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ASUS ROG PHONE 3 SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ASUS ROG PHONE 3 SUR LDLC

Si vous l’acheter sur LDLC ou sur le site officiel, vous bénéficiez de trois mois d’abonnement à Google Stadia Pro offerts ainsi qu’une paire d’écouteurs ASUS ROG Cetra Core, dotés de transducteurs extra-larges de 10 mm diffusant des basses incroyablement puissantes et un audio ultra-optimisé pour que vous entendiez chaque détail lorsque vous jouez.

🔎Quelle fiche technique pour l’Asus Rog Phone 3 ?

Le smartphone est clairement dédié au jeu et embarque des composants puissants pou faire tourner tous les titres les plus gourmands en ressources graphique et puissance de calcul. On retrouve ainsi un processeur : Qualcomm Snapdragon S865 Plus Octo-Core cadencé à 3.1 GHz épaulé par 1é ou 16 Go de mémoire RAM.

La partie stockage interne est de 512 Go (UFS 3.1), largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Le smartphone est équipé d’un Ecran 6.59 pouces technologie AMOLED, de définition 1080 x 2340 pixels, Corning Gorilla Glass 6, taux de rafraîchissement de 144 Hz, temps de réponse de 1 ms, temps de latence de 25 ms, certifié HD10 et HDR10+ et d’une partie sonore assurée par 2 haut-parleurs frontaux avec Dirac HD Sound, Qualcomm aptX technologie, 4 microphones.

Coté autonomie, le terminal embarque une batterie grande capacité de 6000 mAh avec recharge rapide 30W. On retrouve également les technologies suivantes : BT 5.1, GPS, Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (4 antennes), NFC, GPS, reconnaissance faciale, capteur d'empreintes digitales sous l’écran, capteur ultrasoniques pour AirTriggers II, USB-C, Jack 3.5 mm, rétro-éclairage ASUS Aura RGB. Le tout tourne sous Android 10 + ROG UI.