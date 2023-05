Assassin’s Creed Mirage arriverait bien plus tôt que prévu, une sortie dès cet été ?

Depuis l’annonce du nouveau titre phare, Ubisoft a laissé la fenêtre de la date de sortie d'Assassin's Creed Mirage assez large. Cependant, il se pourrait qu'elle soit devenue un peu plus étroite, si l'on en croit une photo qui a fuité.

Si l’on pensait à l’origine qu’Assassin’s Creed Mirage arriverait aux alentours de l’automne 2023, une première fuite avait fait état d’une sortie en août 2023, et c’est exactement ce que vient de confirmer une image tirée d’un prétendu logiciel de l’entreprise GameStop.

En effet, un utilisateur de Reddit prétendant être un employé de GameStop a partagé des preuves convaincantes qu’Assassin's Creed Mirage est prévu pour une sortie en août. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la photo montre clairement un PC GameStop avec des publicités pour des jeux à venir, tels que Street Fighter 6, Diablo IV, Final Fantasy XVI, Pikmin 4, Hogwarts Legacy (la version Switch), Madden NFL 24, Armored Core VI : Fires of Rubicon, Skull and Bones et Assassin's Creed Mirage.

Assassin’s Creed Mirage arriverait dès le mois d’août 2023

De son côté, Ubisoft n'a pas encore communiqué de date de sortie officielle pour Assassin's Creed Mirage. Le jeu semble avoir subi de nombreux retards internes en raison de la situation compliquée dans laquelle se trouve le grand studio. Dans un rapport de résultats publié il y a quelques mois, la société a également déclaré avoir annulé de nombreux projets internes non annoncés et en avoir retardé d'autres en cours d'élaboration.

Bien qu'il soit possible que le mois d’août ait vraiment été choisi par Ubisoft pour la sortie du titre, il est toujours possible que les dates changent en fonction de l'état de développement du projet. Nous ne sommes jamais à l’abri d’un report de dernière minute, surtout si le studio se rend compte que son jeu n’est pas aussi peaufiné qu’il le voulait.

Quoi qu'il en soit, nous espérons que la date de sortie d'Assassin's Creed Mirage sera bientôt confirmée officiellement. Pour rappel, Assassin's Creed Mirage est en développement pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, et on a évidemment très hâte d’y jouer. En attendant, on vous rappelle qu’un leak a dévoilé une info cruciale sur le jeu, mais on vous laisse aller découvrir cela dans l’article dédié.