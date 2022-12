Assassin’s Creed Mirage : une sortie probable en août 2023, faites chauffer les manettes

Assassin's Creed Mirage, le prochain épisode de la saga culte d'Ubisoft, pourrait débarquer en août 2023. C'est tout cas ce qu'affirme le l'insider réputé Tom Henderson dans les colonnes du site spécialisé Insider Gaming.

Il ajoute d'ailleurs que la sortie du jeu a été déjà retardée à deux reprises en interne. En officialisant une sortie en 2023, l'éditeur français dépassait déjà l'écart habituel des deux ans entre chaque jeu de la licence. Or, en fixant le lancement en août 2023, Mirage sortirait donc 3 ans après Assassin's Creed Valhalla.

Un report en raison de difficultés sur les versions PS4 et Xbox One ?

Les sources de Tom Henderson ne dévoilent pas les raisons exactes de ces multiples reports opérés en interne. Néanmoins, le jeu étant cross-gen, à savoir qu'il est prévu à la fois sur PS5, Xbox Series X/S, PC mais aussi sur PS4 et Xbox One, il est possible que les limitations matérielles des anciennes consoles soient l'origine de quelques problèmes d'optimisation.

Par ailleurs, les sources du l'insider ont donné quelques détails sur les autres productions à venir de licence, notamment les jeux AC qui répondent aux noms de code Red et Hexe. Pour le premier, on sait qu'il s'agirait d'un jeu reprenant la formule en open-world avec des notions de Light-RPG popularisée sur AC Origin, Odyssey et Valhalla. Il devrait d'ailleurs prendre place au Japon féodale.

Selon des personnes proches du projet, le développement aurait pris un sérieux coup d'arrêt en raison du départ de plusieurs membres de l'équipe pour des problèmes de harcèlement et d'abus. De fait, le lancement prévu à l'origine en 2024 pourrait être décalé à son tour. Du côté du projet HEXE, tout se passerait pour le mieux en revanche, et la production devrait débuter prochainement pour une sortie éventuelle en 2026.