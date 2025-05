Aspirateurs Shark Clean : 3 modèles sans fil en promo (et une remise exclusive de 12% supplémentaires !)

Ils nettoient à votre place, se vident tout seuls, s’adaptent à vos sols… et sont en promo. Voici 3 aspirateurs Shark Clean à prix malin, avec en prime une remise supplémentaire générée exclusivement pour vous.

On ne va pas se mentir : un bon aspirateur, ça change vraiment la vie. Moins de bruit, plus d’efficacité, pas besoin de passer trois fois au même endroit, et surtout, plus de galère avec les cheveux emmêlés ou la poussière qui s’échappe. Que vous ayez des animaux, un grand salon ou des escaliers à grimper, un modèle bien choisi peut rendre votre quotidien beaucoup plus simple. Seul problème : pour profiter d’un aspirateur de qualité, il faut être prêt à y mettre le prix et les tarifs sont souvent très élevés.

Mais c’était sans compter sur Shark Clean qui propose plusieurs modèles à prix abordable avec en prime des promotions et 12% de remise supplémentaires grâce au code PHONANDROIDSHARK25.

Le PowerDetect Clean & Empty IP3251EUT : la puissance sans effort

Si vous cherchez un balai sans fil qui combine puissance et confort d’utilisation, ce modèle coche toutes les cases. Le PowerDetect Clean & Empty IP3251EUT est l’aspirateur sans fil le plus puissant de Shark Clean, avec une base autovidante qui se charge aussi de recharger la batterie. Autrement dit : vous le posez, il se vide et il est prêt pour le prochain nettoyage. Avec ses capteurs intégrés, il s’adapte en temps réel aux types de sol, repère les saletés incrustées, les bords et même la lumière ambiante. Son autonomie peut aller jusqu’à 70 minutes et sa brosse DuoClean Detect permet un nettoyage vers l’avant et vers l’arrière, une fonctionnalité pratique pour gagner du temps. Il se transforme aussi en aspirateur à main et inclut trois accessoires, dont une brosse motorisée spéciale poils d’animaux. Petit plus : son écran LED permet de garder un œil sur l’autonomie et les modes de nettoyage.

Le PowerPro IZ380EU : l’équilibre parfait entre légèreté et efficacité

Le PowerPro IZ380EU mise sur la simplicité, sans sacrifier la performance. C’est un modèle polyvalent, léger (3,45 kg), mais capable de venir à bout des saletés sur sols durs et tapis. Sa technologie FloorDetect ajuste automatiquement la puissance et la vitesse de la brosse PowerFins selon le sol. Le rouleau autonettoyant, quant à lui, limite les interventions manuelles en éliminant poils et cheveux au fur et à mesure. Il se plie facilement grâce à la fonction Flexology, ce qui permet de nettoyer sous les meubles sans se baisser, et de le ranger à la verticale. Avec ses accessoires amovibles et son autonomie de 50 minutes, il s’adapte aussi bien au nettoyage quotidien qu’aux recoins oubliés. Son système hermétique anti-allergène filtre 99,9 % des particules, pour un air plus propre. Bref, un aspirateur malin et maniable, bien pensé pour une utilisation quotidienne.

Le Detect Clean IW3612EUT : le bon choix pour les maisons avec animaux

Léger, flexible et autonome, le Detect Clean IW3612EUT est l’allié des propriétaires d’animaux. Il est doté d’une base autovidante de 2 litres qui se charge de vider l’aspirateur jusqu’à 45 jours. Avec ses quatre capteurs intelligents (saleté, bords, types de sols, luminosité), il adapte sa puissance pour un nettoyage ciblé et efficace. La tête QuadClean associe lamelles, microfibres, vibrations et panneau avant surélevé pour capter tous types de saletés. La fonction anti-emmêlement évite les blocages dus aux poils, et la brosse motorisée fournie est idéale pour les tissus d’ameublement. On apprécie aussi la poignée Flexology, l’écran LED bien lisible et l’autonomie jusqu’à 60 minutes. C’est un modèle complet, qui s’occupe aussi bien du sol que des recoins, tout en gardant un format compact et pratique.

Shark Clean : l’innovation utile au quotidien

Shark Clean développe des aspirateurs conçus pour vous simplifier la vie sans superflu. Chaque appareil combine technologies intelligentes, design astucieux et autonomie renforcée. Des robots aux balais sans fil, la marque mise sur la détection automatique, les systèmes hermétiques anti-allergènes et les fonctionnalités bien pensées comme l’autovidage, les brosses anti-emmêlement ou les manches flexibles. Que vous ayez un grand espace, des animaux ou juste besoin d’un coup de propre régulier, il y a un modèle adapté chez Shark Clean.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Shark Clean.