Roborock S8 : l’aspirateur robot est déjà à prix réduit chez Cdiscount

À peine sorti et déjà en promotion ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, le nouvel aspirateur robot Roborock S8 fait l'objet d'une réduction de 150 euros sur son prix conseillé. Et ça se passe sur le site Cdiscount !

Pour fêter son arrivée officielle en France, le Roborock S8 est déjà proposé à prix réduit chez Cdiscount. En effet, jusqu'au jeudi 23 mars 2023, le site e-commerce français permet à ses clients de se procurer le tout nouvel aspirateur robot de la marque chinoise au tarif de 549 euros au lieu de 699 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 150 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Dévoilé en même temps que les modèles S8+ et S8 Pro Ultra au début de l'année 2023 lors du CES de Las Vegas, le S8 de Roborock a la particularité d'être doté d'une puissance d'aspiration de 6000 Pa (contre 2500 Pa pour le S7). Au niveau de ses principales caractéristiques, on retrouve notamment une capacité de remplissage de 0,4 litre, une surface couverte de 300 mètres carrés, une batterie en Li-ion de 5200 mAh et un niveau sonore estimé à 68,5 dB.

Parmi les diverses fonctionnalités, le système de serpillère à vibration sonique, l'élévation intelligente de la serpillière, la reconnaissance des tapis par ultrasons et le contournement d’obstacles sont notamment de la partie. Pour plus d'informations sur l'aspirateur robot, nous vous invitons à consulter notre test du Roborock S8.