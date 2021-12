Arc A350, A370M, A380 : on connaît le nom officiel des cartes graphiques Intel

LXes futures cartes graphiques d’Intel continuent de se dévoiler avec cette la liste complète des noms des modèles. On découvre ainsi les Arc A380 et A350 pour les versions bureau, tandis que les versions portables sont baptisées A370M et A350M. Il est probable que le constructeur reprenne le système de nomination de ses processeurs à l’avenir.

En août dernier, Intel annonce se lancer sur le marché des cartes graphiques avec ses ARC Alchemist. Depuis, les GPU se sont dévoilés au travers de diverses fuites portant aussi bien sur leur fiche technique que leur design. Et s’il reste encore beaucoup de choses à apprendre sur ces derniers, Intel vient de franchir une nouvelle étape en révélant, à son insu, le nom de chacun des modèles.

En effet, c’est dans les fichiers SYS des pilotes des périphériques NUC de 11e génération que l’on retrouve l’information. Voici donc la liste des cartes Alchemist qui seront lancées l’année prochaine.

Intel (R) Arc (TM) A380 Graphics Family

Intel (R) Arc (TM) A350 Graphics Family

Intel (R) Arc (TM) A370M Graphics Family

Intel (R) Arc (TM) A350M Graphics Family

Intel (R) Iris (R) Xe A200M Graphics Family

Intel dévoile les noms de ses cartes graphiques ARC

En regardant de plus près, on décèle deux cartes graphiques de bureau, à savoir l’Arc A380 et A350, ainsi que deux modèles destinés aux PC portables les A370M et A350M. En comparant aux GPU déjà construits par Intel, on imagine que l’Iris Xe A200M est un iGPU. En revanche, ces noms ne devraient pas correspondre aux modèles plus performants qui arriveront plus tard dans l’année. Peut-être Intel optera-t-il pour un système similaire à celui des processeurs, avec des noms comme A5XX, A7XX et A9XX.

Ces derniers n’ont rien d’une spéculation, puisque les rumeurs parlent déjà de cinq cartes graphiques aux performances variables. En attendant, l’Arc A380 a déjà fait parler d’elle, sa fiche technique évoquant notamment 4, 6 ou 8 Go de mémoire VRAM GDDR6, ce qui la placerait au niveau d’une GeForce GTX 1650 SUPER. Qui plus est, nous avons déjà entendu parler de la véritable entrée de gamme, soit vraisemblablement l'Arc A350, qui elle est comparable à une GeForce GTX 1650 avec ses 4 Go de VRAM GDDR6.