Après une facture d’électricité de 1 500 $, cette hôte Airbnb a dû ajouter une règle étonnante à sa location

Après une location de 3 semaines s'étant très bien déroulée, une hôte Airbnb a reçu une facture d'électricité anormalement élevée. Une fois la raison découverte, elle s'est empressé d'ajouter une règle très spécifique à la location de sa maison.

Ashley a l'habitude louer sa maison sur le site Airbnb. Quand des personnes la réservent pour 3 semaines, elle n'y prête pas plus attention que ça. Surtout que le séjour se passe très bien : le domicile est rendu propre, aucune dégradation n'est à déplorer, les voisins ne se sont pas plaints de quoi que ce soit et les locataires ont laissé une note de 5 étoiles à l'hôte. Tout va bien donc, jusqu'à ce que la propriétaire reçoive la facture d'électricité du mois correspondant : 1 500 dollars (environ 1365 euros).

Pour comprendre ce qu'il s'est passé, Ashley regarde les images de ses caméras de sécurité extérieures, les caméras intérieures étant interdites par Airbnb depuis début 2024. C'est là qu'elle voit les locataires quitter le logement au bout des 3 semaines avec une dizaine d'ordinateurs sous les bras. Mais ce n'est pas tout. Un électricien est venu installer une borne de recharge Tesla dans l'allée de la maison. Sauf que ce n'est pas ça qui est responsable du montant de la facture : les loueurs ont miné des bitcoins.

Voilà pourquoi cette hôte Airbnb a dû ajouter une règle inhabituelle à la location de sa maison

S'adonner au minage de cryptomonnaies peut rapporter gros, surtout si l'on ne s'embarrasse pas de la légalité. Paradoxalement, louer une maison pour procéder à l'opération revient souvent moins cher que de le faire chez soi et de payer l'électricité consommée. Ashley a raconté son histoire dans une vidéo TikTok et dans les commentaires, une personne explique qu'elle le fait souvent, et qu'elle est même très étonnée de ne jamais être ennuyée par les propriétaires.

Ce n'est pas le cas ici. Après avoir présenté le cas à Airbnb et demandé aux locataires de payer les 1 500 $, elle a obtenu gain de cause. Rassurez-vous, la somme ne va pas creuser le budget des mineurs qui affirment avoir gagné 100 000 $ pendant les 3 semaines. Suite à cette mésaventure qui finit bien, Ashley a ajouté une règle dans son annonce de location. Désormais, il est interdit de miner des cryptomonnaies et de recharger son véhicule électrique chez elle. Mieux vaut prévenir que guérir comme on dit.