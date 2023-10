Après Instagram, les canaux de diffusions arrivent sur Facebook et Messenger

Meta vient d’annoncer que les canaux de diffusion d’Instagram seront bientôt disponibles pour les Pages sur Facebook. Ainsi, les administrateurs pourront à leur tour créer des canaux pour tenir au courant leur Communauté des dernières actualités de la Page, sans avoir à créer une publication dédiée. Certaines Pages ont d’ores et déjà leurs canaux.

Il y a quelques semaines, les créateurs de contenus sur Instagram se sont vu offrir une toute nouvelle fonctionnalité : les canaux de diffusion. Le principe peut paraître un peu particulier, mais prend tout son sens sur le réseau social. Concrètement, les canaux permettent aux créateurs de contenus de publier un message plus ou moins à destination de leur communauté, sans avoir à publier une photo ou créer un post entier. Pratique, donc, pour partager une petite actualité par exemple.

Le concept a visiblement rencontré un fort succès puisque Meta vient d’annoncer les canaux de diffusion arrivent désormais sur Facebook et Messenger. Pas pour le commun des mortels, mais plutôt pour les Pages qui auraient besoin de communiquer de manière plus directe et personnelle avec leurs abonnés. Certains administrateurs de ces Pages ont, dès aujourd’hui, accès à la fonctionnalité. Pour les autres, il est encore nécessaire de s’inscrire sur la liste d’attente pour être prévenu du déploiement général.

Facebook et Messenger vont avoir droit à leurs canaux de diffusion

Une fois le canal créé, les administrateurs auront accès à plusieurs options de partage, comme des sondages, l’envoi de messages vocaux ainsi que, bien sûr, des photos et vidéos. Les utilisateurs, quant à eux, recevront une notification dès lors qu’une Page à laquelle ils sont abonnés vient de lancer son canal de diffusion.

Plusieurs canaux de diffusion existent d’ores et déjà, annonce Meta. En voici la liste :

Netflix

Jay Shetty

WWE

The Dodo

Hrithik Roshan

Shilpa Shetty Kundra

League of Legends

International Cricket Council

Goldmine Telefilms

Pour les autres, il faudra attendre quelques semaines tout au plus pour avoir accès à la fonctionnalité, promet le groupe.

Source : Meta