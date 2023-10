WhatsApp propose enfin cette option indispensable pour les messages audio

WhatsApp va proposer des messages audio qui s'effacent automatiquement.

WhatsApp permet d'envoyer des messages temporaires depuis quelque temps déjà. Grâce à cette fonctionnalité extrêmement pratique, vous pouvez rédiger un message qui s’effacera automatiquement dans un délai allant de 24 heures à 90 jours. Les messages vocaux, qui sont pourtant apparus sur la plateforme il y a près de 10 ans, ne bénéficient pas de cette option. À en croire le site WABeta Info, Meta serait actuellement en train de déployer le mode « Voir une fois » pour les notes vocales sur iOS et Android en version bêta.

Si vous êtes l’un des testeurs ayant accès à WhatsApp bêta pour Android 2.23.21.15 et 2.23.22.4 ou WhatsApp bêta pour iOS 23.21.1.73, vous pouvez d’ores et déjà essayer les messages vocaux éphémères sur votre appareil. Il y a bien longtemps que les applications telles que Telegram, et surtout Snapchat, proposent d’effacer vos messages audio passé un certain délai. Il est donc grand temps que WhatsApp, la messagerie instantanée la plus populaire au monde avec près de milliards d’utilisateurs actifs en octobre 2023, leur emboîte le pas.

WhatsApp vous laissera bientôt envoyer des messages qui s’effaceront au bout d’un certain temps

Il sera bientôt possible de régler les messages vocaux pour qu'ils “s'effacent” automatiquement après une consultation dans vos conversations sur WhatsApp. Dans les captures d’écrans fournies par WABeta, on constate qu’une icône « View once » (le chiffre 1) apparaît à droite de la forme d’onde représentant l’enregistrement vocal. Si vous appuyez sur ce bouton, la note vocale est envoyée en mode « affichage unique ». Le ou les destinataires ne pourront donc ni le sauvegarder, ni l’enregistrer ou encore le transférer. Par ailleurs, plus personne ne pourra l’écouter une fois consulté.

Est-il besoin de vanter les avantages de cette messagerie vocale éphémère ? Avec ce mode, WhatsApp se dote d’une couche de sécurité supplémentaire bienvenue. L’effacement systématique des notes audio minimise les chances pour qu’une personne malveillante tombe sur votre smartphone et espionne vos échanges confidentiels. Une chose est certaine, ce mode plus sûr (tout en restant simple d’utilisation) est assurément à placer dans les astuces de WhatsApp à connaître absolument.