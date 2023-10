X (Twitter) bientôt indisponible en Europe ? Elon Musk y réfléchit sérieusement

Elon Musk en a visiblement assez des rappels à l’ordre de l’Union européenne concernant sa gestion de la modération sur X (Twitter). Selon une source interne, le milliardaire serait en train de songer à couper l’accès du réseau social au Vieux continent, lui permettant ainsi d’échapper aux réglementations plus strictes que dans le reste du monde.

Plus rien ne semble pouvoir arrêter la descente aux enfers de ce qui fut autrefois Twitter. Depuis l’arrivée d’Elon Musk au pouvoir, il ne se passe pas une semaine sans qu’une mauvaise nouvelle ne s’abatte sur les utilisateurs les plus fidèles de la plateforme. Cette semaine, en revanche, est particulièrement chargée. Hier, déjà, le milliardaire lâchait une petite bombe sur le réseau social. En Nouvelle-Zélande et aux Philippines, les nouveaux arrivants devront désormais payer 1 dollar par an pour avoir un compte.

Une situation que l’on croyait impensable il y a à peine un an et qui, pourtant, ne cesse de se détériorer. Aujourd’hui, on apprend par nos confrères de Business Insider qu’Elon Musk serait tout bonnement sur le point de couper l’accès à X aux utilisateurs européens. Un énième coup de tête de l’homme d’affaires déclenché par les multiples rappels à l’ordre de la Commission, notamment depuis la reprise des violences entre Israël et Palestine, sur le manque flagrant de modération et de lutte contre les fake news sur la plateforme.

Twitter en Europe, c’est (peut-être) bientôt fini

Il faut dire que le timing est particulièrement mauvais pour X. En août dernier, l’UE a mis en place son Digital Services Act (DSA), une nouvelle réglementation qui serre la vis autour des réseaux sociaux en matière de désinformation. Il semblerait donc qu’Elon Musk n’ait pas très envie de se conformer à ce DSA, et préférerait plutôt se retirer complètement du continent, ou bloquer l’accès aux internautes, à la manière de son concurrent Threads pour le moment.

« C’est en partie pour cette raison qu’il s’est attaqué aux équipes internationales dès qu’il en a eu l’occasion », explique une source de Business Insider, faisant référence à l’immense vague de licenciement qui a touché Twitter à l’arrivée d’Elon Musk, qui a d’ailleurs particulièrement touché les équipes de modération. Depuis, il ne reste presque plus aucun bureau de X sur le Vieux continent. Les bureaux de Paris, Madrid et Berlin sont désormais fermés, ne laissant plus que Dublin tenir la barre.

Stratégiquement, Elon Musk ne prendrait pas un gros risque en se retirant de l’Europe. Selon les données d’Apptopia, seulement 9 % des utilisateurs de X sont européens. Notons tout de même que ces derniers ont largement déserté la plateforme depuis la prise de pouvoir du milliardaire, entre 10 et 40 % selon les pays. A contrario, en restant sur ses positions, X fait face à une lourde amende pour non-respect du DSA, pouvant grimper jusqu’à 6 % de ses revenus totaux.

Par le passé, Elon Musk a déjà exprimé sa volonté de limiter l’accès de X. Dès le rachat, ce dernier évoquait déjà la possibilité de rendre le réseau social exclusif aux États-Unis, selon deux autres sources de Business Insider. Plus tard, il aurait songé à étendre cette disponible au Royaume-Unis et au Japon, où la plateforme est encore très populaire. De plus, si l’Europe a été particulièrement touchée par les fermetures de bureau, elle n’est pas la seule : l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud et plusieurs pays d’Afrique ont été eux aussi concernés.

Source : Business Insider