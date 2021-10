Apple Watch Series 8 : trois tailles seraient disponibles, c’est une première

L'Apple Watch Series 8 commence déjà à faire parler d'elle. Pour la première fois depuis le lancement de la gamme, Apple déclinera sa montre connectée en trois tailles différentes plutôt que deux. Voici les premières infos apparues sur la toile un an avant la sortie.

Apple vient de lancer l'Apple Watch Series 7 sur le marché. Avec cette nouvelle itération, le géant de la Silicon Valley se contente d'améliorations timides. La montre connectée se distingue uniquement des précédentes générations grâce à un écran beaucoup plus grand, une résistance accrue et une vitesse de charge 33% plus rapide que sur l'Apple Watch Series 6.

Dans ce contexte, la prochaine génération d'Apple Watch est attendue au tournant par les fans de la marque. Avec l'Apple Watch Series 8, dont la sortie n'est pas prévue avant l'automne 2022, Apple se doit d'apporter de grands changements, que ce soit du côté du design (inchangé depuis des années) que des fonctionnalités.

Sur le même thème : Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6 : quelles sont les vraies nouveautés ? Laquelle choisir ?

Trois tailles pour les futures Apple Watch

Près d'un an avant la keynote, une première fuite est venue évoquer les Apple Watch Series 8. D'après les informations de Ross Young, le PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants et source très réputée du milieu de la technologie et du smartphone, Apple devrait proposer trois tailles d'écran pour ses Apple Watch l'année prochaine.

Pour la première fois, Apple ne se contenterait pas de deux tailles. Pour rappel, les Apple Watch étaient disponibles en 38 et 42 mm jusqu'à la Series 8. Avec la Series 4, Apple est passé aux 40 et 44 mm. Enfin, la Series 7 est quant à elle déclinée en 41 et 45 mm. Il se murmure que ce troisième modèle d'un gabarit différent serait destiné à une édition renforcée dédiée aux sportifs.