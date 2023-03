Apple Watch Series 8 : la version GPS + Cellular de la montre connectée est à prix réduit

Belle affaire à saisir sur l'Apple Watch Series 8 ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, la version GPS + Cellular de la montre connectée bénéficie de 100 euros de réduction sur la boutique en ligne Orange.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction la boutique en ligne Orange où l'opérateur français propose de profiter d'une remise immédiate de 100 euros sur l'achat de l'Apple Watch Series 8. Jusqu'au mercredi 29 mars 2023 et ce dans la limite des stocks disponibles, la version GPS + Cellular de la montre connectée de la marque à la pomme passe de 659 euros à 559 euros. Pour information, Orange suggère de payer le produit en quatre fois sans frais au vu du montant élevé de la montre connectée.

Concernant ses principales caractéristiques, l'Apple Watch Series 8 embarque un écran Retina OLED LTPO avec une luminosité pouvant aller jusqu’à 1 000 nits, une puce SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits, la puce sans fil W3, la puce U1, le réseau LTE, la norme Wi-Fi 802.11b/g/n et le Bluetooth 5.3. Quant aux fonctionnalités, on retrouve essentiellement le GPS, la boussole, l'altimètre, la résistance à l’eau jusqu'à 50 mètres, la résistance à la poussière certifiée IP6X2, divers capteurs, l'accéléromètre force g élevée, le gyroscope à gamme dynamique élevée, un haut‑parleur, un micro, l'Apple Pay, le GymKit et une capacité de stockage de 32 Go.