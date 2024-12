Apple vient de se faire dépasser sur le marché des montres connectées et bracelets fitness, et ce n’est pas par Samsung

Le marché des montres connectées et des bracelets fitness connaît un léger ralentissement, mais une marque étonnante vient de détrôner Apple en termes de ventes mondiales. Une première qui risque de changer la donne dans ce secteur très concurrentiel.

Les dispositifs portables, incluant les montres connectées et les bracelets fitness, continuent de séduire les utilisateurs, bien que leur croissance soit en légère baisse. D’après les données récentes de l’IDC (International Data Corporation), 139 millions de ces appareils ont été expédiés dans le monde sur les trois premiers trimestres de 2024, soit une baisse de 1 % par rapport à l’an dernier. Ce ralentissement n’a cependant pas empêché un fabricant inattendu de dépasser Apple en prenant la première place des ventes globales.

HUAWEI crée la surprise avec 23,6 millions d’unités expédiées. Cela représente une croissance impressionnante de 44,3 % par rapport à 2023. Cette performance est portée par une stratégie adaptée aux besoins des différentes régions, avec des modèles comme les Watch GT 5, GT 5 Pro et Watch D2. En revanche, Apple, leader incontesté sur le segment des montres connectées premium, a vu sa position globale reculer faute d’une offre dans les bracelets fitness, un marché en pleine expansion.

HUAWEI dépasse Apple en tête des ventes de montres connectées et bracelets fitness

Le marché des montres connectées a globalement ralenti avec 112,2 millions d’unités expédiées, soit une baisse de 3,8 % par rapport à l’année précédente. À l’inverse, les bracelets fitness, plus abordables, ont connu une hausse de 12,7 %, atteignant 26,8 millions d’unités. HUAWEI a su capitaliser sur cette tendance avec des modèles à la fois performants et accessibles. De son côté, Samsung, en quatrième position, a vu ses ventes augmenter de 24,3 %, grâce à une stratégie couvrant tous les segments de prix, des Galaxy Watch Ultra haut de gamme aux Galaxy Fit3 économiques.

La concurrence reste vive, notamment avec Xiaomi et BBK (OPPO, OnePlus, Vivo), qui affichent des croissances respectives de 26,5 % et 25,9 %. Ces marques se positionnent sur les marchés émergents avec des produits abordables et riches en fonctionnalités. En parallèle, la Chine, premier marché mondial des dispositifs portables, a enregistré une croissance de 20,1 %, représentant 45,8 millions d’unités sur la période. Ce dynamisme montre qu’il est important de répondre aux besoins différents selon les pays et les régions, alors que les grandes marques dominent de plus en plus le marché.

Source : IDC