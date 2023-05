Le prix des smartphones va-il augmenter à cause de la hausse des coûts de production ?

TSMC vient d’annoncer que le prix de ses puces augmentera de 30 % pour ses modèles fabriqués aux États-Unis. Nécessairement, la question des répercussions sur le prix des smartphones dans sa globalité se pose. Pourtant, il n’y a pas forcément lieu de s’inquiéter. On vous explique.

Le nom de TSMC ne vous dit peut-être rien, et pourtant c’est l’un des acteurs les plus importants de l’industrie des smartphones. En effet, c’est cette entreprise taïwanaise qui prend en charge la grande majorité de la production de puces et de semi-conducteurs pour nos appareils électroniques. Autant dire que son existence est essentielle aux constructeurs de smartphones. De la même manière, le prix de nos téléphones dépendent également, en partie, du bon vouloir de TSMC de maintenir des tarifs corrects auprès de ses partenaires.

Or justement, cela s’apprête à changer. En effet, un petit bouleversement est en cours dans les bureaux taïwanais. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l’entreprise s’apprête à exporter sa production aux États-Unis. Nécessairement, cela va engendrer une forte hausse des coûts de production, ce qui pourrait avoir un effet rebond sur les produits des constructeurs partenaires. Alors, faut-il s’attendre à une augmentation du prix de nos smartphones dans les prochaines années ? Pas forcément.

Pourquoi les smartphones risquent bientôt de voir leur prix grimper

C’est le média DigiTimes qui révèle l’information. Selon ce dernier, TSMC prévoirait d’augmenter le prix de ses processeurs fabriqués aux États-Unis de 10 à 30 %, afin de faire face aux coûts de production plus élevés qu’à Taïwan. L’industriel espère ainsi maintenant maintenir sa croissance à 53 %, afin de ne pas effrayer ses investisseurs. Pour information, TSMC envisage cette hausse des prix pour ces puces gravées en 4 nm et 5 nm, soit les plus récentes à ce jour.

Or, en 2022, TSMC détenait 58 % des parts de marché sur la fabrication de semi-conducteurs. De nombreux constructeurs se fournissent chez la fonderie pour leurs propres appareils. Une hausse des prix pourrait donc avoir de grosses répercussions sur le secteur. Pour ne rien arranger, il semblerait que la production de puces gravées en 3 nm, prévues pour cette année, traverse également des turbulences. En effet, Intel, AMD et Nvidia ont tous trois reporté leurs projets respectifs de puces en 3 nm à l’année prochaine. Pour TSMC, il va donc s’agir d’aller chercher l’argent ailleurs.

Intel cancels two TSMC 3nm projects, while AMD and Nvidia's 3nm projects will be delayed until 2025. pic.twitter.com/5vlVux2K6r — Revegnus (@Tech_Reve) May 4, 2023

Pourquoi il est encore trop tôt pour s’inquiéter

Forcément, cette décision de la fonderie taïwanaise ne va pas plaire à tout le monde. Les analystes s’attendent à de grands mouvements dans l’industrie au cours de mois à venir. Il y a de très fortes chances pour que certains constructeurs transfèrent une partie voire la totalité de leur production chez Samsung ou Intel, pour ne citer qu’eux. AMD et Qualcomm, notamment, feraient partie de la liste et opteraient certainement pour Samsung. À noter que la fonderie de Samsung affiche désormais un excellent taux de rendement de 70 % sur ses puces 4 nm, ce qui pourrait finir de convaincre nombre de constructeurs.

De son côté, Nvidia passerait chez Intel. Reste enfin la question épineuse d’Apple. En effet, la firme de Cupertino est de loin le plus gros client de TSMC. Le perdre serait de fait une catastrophe pour l’entreprise, qui prend donc soin de chouchouter la marque à la pomme. Depuis quelques années, cette dernière bénéficie en effet de réduction de 20 % à 30 % sur ses commandes, réductions qui seront maintenues dans les prochains mois. Aussi, les iPhone devraient également être épargnés par la hausse des prix.

Pour le moment, il est encore tôt pour évaluer l’impact réel de la stratégie de TSMC sur le marché des smartphones. Une chose est sûre néanmoins, cette dernière ne possède pas encore un monopole, et la concurrence se fera certainement un plaisir d’attirer de gros clients avec de prix préférentiels.