Apple le reconnaît, le MacBook est une très mauvaise machine de jeu

Les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max sont certes de très bons ordinateurs, mais ces machines ne sont toujours pas recommandables pour jouer. C’est dommage pour la communauté des joueurs… et pour Apple.

Qu’on apprécie ou pas les produits de la marque à la pomme, force est d’admettre qu’il y aura un avant et un après Apple Silicon. Tim Millet, président de l’architecture des plateformes et des technologies matérielles d’Apple, l’admet bien volontiers, « la puce M1 visait à redéfinir ce que l’on peut désormais attendre d’un ordinateur portable à plusieurs niveaux ». La sortie des MacBook Pro 2023 avec leurs puces M2 laissait espérer aux possesseurs de MacBook que les performances en jeu vidéo seraient enfin à la hauteur du potentiel des composants.

Malheureusement, comme le prouvent les benchmarks, les ordinateurs d’Apple ne sont toujours pas des machines faites pour les joueurs. Si les MacBook Pro M2 Pro 2023 sont bien pourvus, en nombre de GPU notamment, l’expérience est au mieux décevante, et le catalogue est pour le moins spartiate. Pour un gamer sur Mac, il est vrai que le choix en jeux triple A est bien maigre. Hormis Shadow of the Tomb Raider ou Deus Ex : Mankind Divided (qui commence tout de même à dater), il n’y a pas grand-chose à se mettre sous les doigts.

Pour jouer correctement sur MacBook il va falloir attendre, Apple vise le long terme

Bob Borchers, directeur marketing d’Apple, déclare : « on ne va pas tromper qui que ce soit en disant que, du jour au lendemain, nous allons faire du Mac une grande plateforme de jeu. On vise le long terme ». En d'autres termes, il y a des parts de marché à conquérir, mais les obstacles sont nombreux. D’une part, les éditeurs ne s’intéressent pas assez à cette plateforme, et par ailleurs, le portage d’un jeu pour Windows vers Mac n’est pas assez facile avec les outils actuellement à la disposition des programmeurs.

Me Borchers déclare à TechCrunch : « nous ajoutons de nouvelles API et étendons Metal 3 (la bibliothèque d’accélération graphique 3D d’Apple). Si vous ajoutez à cela la possibilité de transférer tout cela sur les iPad et les iPhone, je pense qu’il y a une occasion phénoménale [pour les développeurs de jeux de toucher un large public] ».