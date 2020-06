MacBook ARM : Apple lancerait son premier Mac sans Intel d’ici la fin de l’année

Apple pourrait lancer son premier MacBook ARM d’ici la fin de l’année 2020. Le premier produit à bénéficier du passage à ARM serait le MacBook entrée de gamme. La transition complète des ordinateurs portables s’étalerait sur une période comprise entre 12 et 24 mois.

Cela fait longtemps qu’Apple prépare sa transition vers ARM. Celle-ci a commencé avec le premier iPhone, et l’adaptation de ce qui s’appelait encore Mac OS à l’architecture de l’appareil. Le système est par la suite devenu iOS et a connu les évolutions qu’on lui connaît. Avec plus récemment un découplage de la variante iPhone et iPad du système d’exploitations. Mais cette transition annoncée n’est pas seulement la conséquences de choix logiciels.

Apple deviendrait à terme la première grosse firme informatique à passer intégralement sous ARM

Apple est en effet devenu un acteur incontournable de la plateforme ARM. Ses puces conçues en interne, que l’on trouve aujourd’hui aussi bien dans les iPhone et les iPad (A13 Bionic) mais aussi les Apple Watch (Apple S5) ou les AirPods (Apple W1) sont réputées pour leurs performances générales, leur consommation énergétique réduite et leurs fonctionnalités. Grâce à ces expertises logicielle et matérielle internalisées, Apple peut jouer à fond la carte de l’optimisation.

Et cela fonctionne si bien qu’à chaque génération, les derniers produits Apple sous ARM affichent des performances nettement plus élevées que leurs équivalents chez la concurrence. Apple a dès lors tout intérêt à décliner cela sur son lineup d’ordinateurs. En plus de délivrer de meilleures performances, cela permet d’optimiser l’exécution de certaines applications directement sur le silicium – on pense notamment à Final Cut Pro X ou Logic Pro X pour lesquels Apple a développé une carte dite « Afterburner » qui s’installe dans les derniers Mac Pro.

En outre, opter pour du silicium maison permet de mieux maîtriser les coûts et les marges, et de réduire le nombre de propriétés intellectuelles externes pour lesquelles la firme doit payer des royalties. Il y a également une dernière raison pour Apple de se défaire d’Intel : en passant tout son lineup sous ARM, la firme pourrait supprimer une énorme contrainte avec laquelle ses concurrents sont bien forcés de composer – il ne sera plus nécessaire de porter les applications d’une architecture à l’autre. Elles seront tout simplement toutes compilées pour ARM.

Or, un nouveau rapport repris par le site iPhoneHacks semble confirmer que le premier MacBook ARM arriverait justement avant la fin de l’année 2020. Ce nouveau rapport converge avec d’autres qui voient le début de la transition du lineup d’ordinateurs Apple vers ARM arriver cette année. Un précédent rapport évoquait l’arrivée d’un MacBook avec un SoC ARM doté d’un CPU 12 coeurs.

