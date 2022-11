Apple : un bug de tvOS 16.1 bride le stockage des nouvelles Apple TV 4K à 64 Go

Un bug de tvOS 16.1 empêche les utilisateurs de la toute dernière Apple TV 4K de télécharger plus de 64 Go dans le boîtier multimédia. Même s’ils ont acheté la version 128 Go.

Comme en attestent ses ventes qui démarrent fort, l’Apple TV 4K 2022 est un produit très réussi. Elle est plus puissante grâce à sa puce A15 Bionic, et mieux équipée que la génération précédente. C’est un très bon investissement pour qui souhaite disposer d’un hub multimédia simple à mettre en route, et qui comme aime à le dire Apple… marche.

Les retours d’utilisateurs concernant un bug de l’Apple TV 4K 2022 sont pourtant toujours plus nombreux. Selon eux, un bug de tvOS 16.1 empêcherait de télécharger plus de 64 Go de contenu dans le boîtier, qu’il s’agisse d’applications ou de jeux en provenance d'Apple Arcade. Rien de gênant si vous avez acheté l’Apple TV 4K Wifi avec 64 Go de stockage. C’est plus agaçant si vous vous êtes procuré le modèle Wifi + Ethernet avec 128 Go de mémoire de masse.

tvOS 16.1 ne fait pas la différence entre le modèle à 64 Go et celui à 128 Go de stockage

Conçue pour convaincre le grand public, l'Apple TV 4K est plus puissante et moins chère. Et disons-le tout net, le modèle avec 128 Go est une excellente affaire. Il vaut largement les 20 € supplémentaires demandés pour l’acquérir. Malheureusement, il souffre à l’heure actuelle d’un bug de tvOS. La version 16.1 du système d’exploitation de l’Apple TV ne parvient pas à faire la différence entre la version à 64 Go de stockage et sa grande sœur, dotée du double de mémoire.

En pratique, cela signifie que si vous êtes un gros consommateur d’applications et que vous vous rapprochez de la limite fatidique de 64 Go de téléchargements, vous verrez apparaître un message d'erreur affirmant que « l’app ne peut pas être installée, car il n’y a pas assez d’espace. Supprimez une ou plusieurs applications ou gérez votre stockage dans les paramètres ». On peut avancer que le problème est d’ordre logiciel, et qu’il n’est nul besoin d’amener votre appareil à l’Apple Store le plus proche. Des internautes proposent de contourner le problème en lançant le téléchargement des applications désirées, puis en les mettant en pause, en file d’attente.

Pour jouir pleinement et sans entrave du contenu de votre Apple TV 4K 2022, il faudra en revanche attendre le prochain correctif pour tvOS 16, puisque le bug est toujours présent dans tvOS 16.2 bêta.