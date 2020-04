Apple TV+ vous offre 8 séries gratuites, lancement prévu le 11 avril

Comme d’autres plates-formes de contenus, Apple offre des films et des séries aux nombreuses personnes qui sont confinées. La France sera concernée à partir du 11 avril. Mais contrairement à d’autres, elle n’ouvre pas l’accès à l’ensemble de ses contenus exclusifs, mais uniquement à une sélection.

Selon une estimation du Ministère du Travail datant du 7 avril 2020, 6,3 millions de Français sont touchés par le chômage partiel. Pratiquement 700 000 dossiers de demande de chômage partiel ont été déposés par 586 000 entreprises, représentant 2,7 milliards d’heures chômées. Reste à savoir comment les Français, sans parler des salariés des autres pays contaminés par le coronavirus et soumis à un confinement, vont passer leur temps.

Nous avons largement évoqué dans nos colonnes certaines offres de contenus et des initiatives pour occuper les Français. Nous avons relayé le cas de Canal+ qui a été obligé d’interrompre la gratuité d’accès à ses programmes au 31 mars. Nous avons également parlé de Google qui offre des abonnements de 2 mois à Stadia Pro (avec une petite dizaine de jeux accessibles gratuitement). Sans oublier #ALaMaison, cette chaîne généraliste éphémère portée par les grands groupes média français. Et en voici une autre, en provenance directe de Cupertino !

Une sélection gratuite de séries

Car, une fois n’est pas coutume, Apple a décidé d’offrir quelques contenus audiovisuels présents sur sa plate-forme de streaming. Contrairement à Canal+, qui proposait l’accès intégral à ses chaînes linéaires, Apple ne propose pas aux utilisateurs du monde entier de s’abreuver à outrance. Non, il y a une certaine limite. La gratuité est limitée à une petite dizaine de séries : Dickinson, Ghostwriter, Little America, Servant, For All Mankind, Helpsters, Snoopy in Space et The Elephant Queen. Vous noterez par exemple l’absence de certaines séries au succès plus reconnu, comme The Morning Show.

Cette offre est valable dès à présent aux États-Unis. Selon le site 9to5Google qui relaie cette information, elle sera étendue à tous les pays où Apple TV+ est commercialisée à partir du 11 avril, soit demain. La France devrait donc être concernée. Rendez-vous donc sur Apple TV+ pour en savoir plus. Pour rappel, le service est disponible sur PC (via un navigateur Web), sur Apple TV (le décodeur), iPhone, iPad ou Mac (grâce à l’application dédiée). Il vous faudra obligatoirement un identifiant Apple. La date de fin de l’offre n’est pas révélée. Profitez-en donc tant que vous le pouvez.

Source : 9to5Google