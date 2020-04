ALaMaison : une chaîne de télé gratuite spéciale confinement arrive le 6 avril 2020

Le groupe Mediawan lance ce lundi 6 avril 2020 une nouvelle chaîne de télévision éphémère appelée « #ALaMaison ». Accessible gratuitement, elle a pour but d’aider les Français à « s’occuper intelligemment chez soi » pendant la période de confinement. Elle est diffusée par les quatre fournisseurs d’accès, ainsi que par Canal+.

Alors que la France entame sa quatrième semaine de confinement, ses citoyens qui subissent une période de chômage partiel doivent continuer de trouver quelques occupations. Les premiers réflexes ont été de se tourner vers les loisirs audiovisuels et vidéo-ludiques, avec de nombreuses conséquences pour les réseaux télécoms. À tel point que les plates-formes de streaming (Netflix, YouTube et Amazon notamment) ont toutes annoncé une baisse de débit pendant le confinement et que les services de jeu en ligne (Xbox Live et PlayStation Network) ont adapté leur mode de fonctionnement pour ne pas surcharger les réseaux.

Quelques initiatives tentent d’apporter un peu de variété à un programme qui varie passe de séries sur Netflix à des jeux PlayStation, Switch ou Xbox. L’une d’entre elles s’appelle « #ALaMaison » (ne pas oublier le hashtag dans le nom). Il s’agit d’une nouvelle chaîne de télévision que vous pouvez retrouver sur les bouquets de chaîne de Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR. Elle est également disponible sur le bouquet Canal+. Produite par le groupe audiovisuel Mediawan, elle est gratuite et elle sera éphémère. Elle ne durera donc que le temps du confinement.

S’occuper intelligemment chez soi

Dévoilée ce week-end par nos confrères du Journal du Dimanche, #ALaMaison s’est donné comme objectif d’aider les Français à « s’occuper intelligemment chez soi ». Elle diffusera des contenus de 7 heures du matin jusqu’à minuit. Toute la journée, les téléspectateurs y trouveront des programmes culturels et éducatifs, scientifiques et historiques. Des cours de cuisine sont prévus le midi. Un journal quotidien destiné aux plus jeunes leur expliquera la crise sanitaire actuelle. Et des films patrimoniaux, pour toute la famille, seront diffusés chaque soir.

Cette chaîne a été créée comme un projet à but non lucratif. Les opérateurs ne paieront donc rien pour la diffuser. En revanche, ils verseront l’équivalent des droits de diffusion à l’alliance « Tous unis contre le virus », une initiative soutenue par la Fondation de France qui oeuvre pour les personnes les plus vulnérables face à la maladie. Le projet est soutenu par les principaux groupes médias français (TF1, M6 et France Télévisions), ainsi que UGC et Pathé-Gaumont.

Source : Capital