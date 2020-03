Canal+ : adieu le gratuit ! La chaîne va arrêter d’émettre en clair pendant le confinement

Alors que Canal+ avait annoncé sa gratuité pendant le confinement il y a tout juste 4 jours, la chaîne se voit contrainte de faire machine arrière. Le CSA vient en effet de lui envoyer un message on ne peut plus clair : il lui est interdit d’émettre en clair, pour ne pas faire de tort aux chaînes concurrentes.

Si, à cause du confinement, les offres gratuites se succèdent en France depuis quelques jours, il en est une qui a fait l’effet d’un véritable coup de tonnerre : Canal+ a annoncé lundi dernier un accès gratuit à sa chaîne, dès lors que l’on possède une box TV chez Orange, Free, Bouygues ou SFR. En outre, celles et ceux qui sont déjà abonnés à Canal+ bénéficient de leur côté d’un accès aux offres Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires et ce, jusqu’au 15 avril 2020.

Canal+ cessera d’émettre gratuitement après le 31 mars

Mais c’était sans compter sans le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, qui voit d’un très mauvais oeil cette arrivée soudaine de Canal+ dans le monde de la gratuité et qui serait susceptible de déséquilibrer le paysage audiovisuel français. Selon un message de la Correspondance de la Presse, le CSA a demandé à Canal+ « d’interrompre cette mise au clair au plus tard le 31 mars 2020, c’est-à-dire à la fin de la (première) période de confinement décidée par les pouvoirs publics ».

Canal+ aurait visiblement décidé d’interrompre la diffusion gratuite de ses déclinaisons de ses chaînes dès ce soir (celles réservées aux abonnés et évoquées plus haut). En outre, la soirée spéciale Disney prévue pour le 24 mars prochain ne sera pas non plus diffusée en clair et sera réservée aux abonnées de Canal+ Family. Il sera donc impossible de voir le premier épisode de The Mandalorian gratuitement.

Enfin, et c’est probablement le plus gros coup dur : la chaîne aurait aussi décidé de se conformer à l’injonction du CSA en arrêtant d’émettre en clair jour et nuit après le 31 mars 2020. Comme le fait remarquer la Correspondance de la Presse, « l’opération avait suscité une levée de boucliers de la part de TF1 et de M6. » Le fait de diffuser des films récents posait aussi un problème quant au respect de la chronologie des médias. Bref, le CSA et les chaînes concurrentes auront eu raison de la gratuité de Canal+. Qui sera le prochain à passer sur le grill ?