Apple TV+ pourrait bientôt craquer et proposer à son tour une formule avec publicités moins chère

Apple TV+ montre de plus en plus de signes de l’arrivée d’une formule avec publicités sur sa plateforme. Dernièrement, c’est l’arrivée de Joseph Cady, grand nom de la publicité chez NBC, au sein de l’équipe qui fait lever quelques sourcils. En réalité, il s’agit d’un énième indice dans une liste qui commence à se faire très longue.

En seulement quelques mois, les formules avec publicités sont devenues la norme sur les plateformes de streaming grand public. Netflix a dégainé le premier, suivi de près par Disney+ et Amazon Prime Video. Dans le quatuor de tête des services de SVOD, il n’y en a plus qu’un à résister encore et toujours à l’envahisseur : Apple TV+. Celui-ci continue, encore aujourd’hui, de compter sur la qualité acclamée de ses contenus pour attirer les utilisateurs. Pour le moment.

Il se pourrait en effet qu’Apple TV+ finisse par faire comme ses voisins. Pour l’heure, rien d’officiel à ce sujet, et la firme de Cupertino n’a encore jamais laissé entendre qu’une formule avec publicités pourrait un jour débarquer sur sa plateforme. Malgré tout, certains signes ont de quoi semer le doute. Et ce n’est pas la récente arrivée au sein de l’équipe de Joseph Cady qui fera taire les rumeurs.

Y aura-t-il bientôt des publicités sur Apple TV+ ?

Joseph Cady n’est pas n’importe qui. Avant son arrivée chez Apple, il était notamment un cadre de renom chez NBCUniversal, qui a notamment signé de gros contrats publicitaires avec Google, Amazon ou encore TikTok. Selon Business Insider, il sera désormais « chargé de la publicité ciblée par donnée et pour la télévision » au sein de la firme de Cupertino.

Son nom vient d’ailleurs s’ajouter à celui de Winston Crawford et Lauren Fry, récemment embauchés et respectivement responsable global des ventes et responsable des ventes de publicités vidéo chez Apple TV+. Enfin, rappelons d’une part ; que durant le championnat américain de football de 2022, Apple TV+ a diffusé des publicités au cours des matchs et d’autre part, que la plateforme a récemment augmenté ses prix. Elle pourrait ainsi adopter une similaire à celle de Netflix, à savoir proposer une formule avec publicités moins chères pour éponger les augmentations de tarifs.

