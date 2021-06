Apple TV+ arrive sur la NVIDIA Shield et les autres appareils Android TV

L'application de streaming Apple TV+ est désormais disponible pour les utilisateurs de la NVIDIA Shield et de tous les autres appareils compatibles avec Android TV. La plateforme va donc certainement connaitre une grosse croissance dans les prochains mois.

Auparavant, Apple TV+ était l'un des derniers grands services de streaming absents des appareils Google TV et Android TV. Cependant, comme annoncé dans un billet de blog en décembre 2020, Google et Apple ont finalement réussi à trouver un accord pour que le concurrent de Netflix et Disney+ avec son offre à 4,99 euros par mois soit disponible sur les appareils Android TV. L’entreprise avait rendu compatible le Chromecast avec Google TV plus tôt cette année, et d’autres appareils étaient prévus au cours de l’année 2021.

Jusqu’à présent, Apple TV+ était disponible sur Roku, Fire TV, les consoles PlayStation et Xbox, et les systèmes d'exploitation TV de Vizio, Sony, LG et Samsung. Désormais, l’application est disponible sur la NVIDIA Shield et tous les autres appareils compatibles avec Android TV.

Apple TV+ pourrait voir son nombre d’abonnés augmenter

L’arrivée d’Apple TV+ sur les appareils compatibles Android TV comme la NVIDIA Shield signifie que leurs propriétaires pourront désormais acheter et louer des films et des émissions de télévision, regarder le contenu original d'Apple et accéder à certaines chaînes de télévision. L'application TV donne également aux utilisateurs l'accès à leur bibliothèque iTunes, ce qui vous permet de diffuser tous les films que vous avez achetés depuis 2008.

À lire également : Apple a fait une erreur monumentale en ne rachetant pas Netflix il y a quelques années

La mise à jour arrive avant la sortie très attendue de la prochaine saison de Ted Lasso, qui est sans doute l’une des meilleures émissions de télévision disponibles sur la plateforme d'Apple. Apple a besoin que le service de streaming soit accessible sur le plus grand nombre d’appareils possible afin de développer l'audience, et on imagine que cette mise à jour permettra à de nouveaux clients de découvrir le service.

Pour installer Apple TV+, il faudra vous rendre dans l’application Google Play Store de votre appareil Android TV. Une fois téléchargée, elle devrait normalement apparaître dans le menu principal. En ce moment, Apple propose un essai gratuit de 7 jours, après quoi il faudra débourser 4,99 euros par mois. De plus, lorsque vous achetez un appareil Apple éligible, le fabricant américain vous offre un an d’abonnement.

Source : Android Central