Apple TV+ peine toujours à gagner des abonnés tandis que Disney+ fait un carton

Apple TV+ a du mal à décoller. Deux ans après son lancement, le service de streaming d'Apple se contente de 4% des parts du marché américain, malgré ses nombreux contenus originaux. La plateforme est loin d'égaler Disney+, dont la progression est stratosphérique.

Dans le sillage de Netflix, de nombreux services de streaming ont vu le jour au cours des dernières années. Parmi les services qui ambitionnent de grignoter les parts de marché de Netflix, on trouve Apple TV+ et Disney+. D'après une étude réalisée par JustWatch, le célèbre moteur de recherche qui compile les contenus disponibles sur toutes les plateformes, Disney+ enregistre une croissance fulgurante dans le monde.

Disney+ s'est d'ailleurs imposé comme le service de streaming dont la croissance a été la plus forte dans 58 pays. “Bien que Netflix reste le leader mondial du marché SVOD, c'est Disney+ qui a connu l'expansion la plus rapide depuis le début de 2020. Dans 91 % des pays qui offrent Disney+ ou Hotstar, Disney+ a connu le meilleur parti de tous les services de streaming au cours des deux dernières années”, explique JustWatch. Pour mémoire, Disney+ compte 116 millions de clients dans le monde, moins de deux ans après son arrivée aux Etats-Unis.

Apple TV+ ne décolle pas deux ans après son lancement

A contrario, Apple TV+ a beaucoup de mal à accroître son parc d'abonnés. D'après les données de JustWatch, le service de streaming d'Apple ne détient que 4 % des parts de marché aux Etats-Unis au troisième trimestre 2021, en hausse de seulement 1% en trois mois. Aux dernières nouvelles, Apple TV+ ne compte que 20 millions d'abonnés aux USA, et 40 millions dans le monde.

Pourtant, Apple a étoffé son catalogue avec de nombreux contenus au cours des derniers mois. Parmi les séries phares de la plateforme, on trouve Fondation, l'adaptation épique de l'oeuvre d'Isaac Asimov, The Morning Show avec Steve Carrel, See, Ted Lasso ou encore le film Finch avec Tom Hanks. Le catalogue compte plus de 70 films et séries originales.

Pour séduire plus d'abonnés, Apple TV+ devrait accélérer la sortie de ses contenus originaux en 2022. D'après les dernières rumeurs, Apple mettrait en ligne des nouveautés chaque semaine à la manière de Netflix ou Disney+.