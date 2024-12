Apple TV 4K : l’excellente box de streaming (128 Go) est en baisse de prix

Profitez des derniers jours avant la période de Noël pour vous offrir l'Apple TV 4K en promotion. Pendant une durée limitée, l'excellente box de streaming incluant 128 Go d'espace de stockage fait l'objet d'une offre promotionnelle très intéressante.

Vous avez jusqu'au mardi 24 décembre 2024 pour bénéficier d'une réduction non négligeable sur l'achat de l'Apple TV 4K chez Rakuten. Disponible dans son modèle 128 Go et proposée par la boutique française officielle Boulanger, la box de streaming de la marque à la Pomme est à 169 euros au lieu de 184 euros. Afin d'obtenir la remise de 15 euros, il est nécessaire de saisir le coupon BOULANGER15 au moment de l'étape du panier. Pour information, l'enseigne Boulanger assure une livraison avant Noël si vous passez commande dès maintenant.

Sorti il y a plus de deux ans, l'Apple TV 4K se présente sous la forme d'une box qui prend en charge les technologies Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR10+. Le lecteur de streaming lié à l'offre Rakuten est également doté de la puce A15 Bionic, d'un port Ethernet, d'un port HDMI 2.1, de la norme Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 et de la technologie sans fil Bluetooth 5.0.

À propos de ses dimensions, l'appareil mesure 93 mm de largeur, 93 mm d'épaisseur et 31 mm de hauteur, pour un poids estimé à 208 grammes. Enfin, la box Apple TV 4K est fournie dans une boîte qui contient la télécommande Siri Remote et un cordon d'alimentation.