La version 2022 de l'Apple TV 4K (128 Go) vous intéresse ? En ce moment, le géant du commerce en ligne Amazon propose le lecteur de streaming de troisième génération à prix réduit. Il va falloir se dépêcher pour en profiter !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction la plateforme française du site Amazon où il est possible d'avoir l'Apple TV 4K (2022) en promotion. Actuellement, le lecteur de streaming de troisième génération de la marque à la Pomme qui inclut 128 Go d'espace de stockage est vendu à 175 euros au lieu de 189 euros. Afin d'obtenir la remise, il est nécessaire de cocher le coupon visible sur la fiche produit. Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Présentée il y a moins de deux ans et disponible dans un coloris noir, la version 2022 de l'Apple TV 4K est un boîtier de streaming qui prend en charge les technologies Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR10+. Le lecteur de la firme de Cupertino est également doté de la puce A15 Bionic, d'un port HDMI 2.1, de la norme Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 et de la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Au niveau des dimensions, le produit mesure 93 mm de largeur, 93 mm d'épaisseur et 31 mm de hauteur (pour un poids estimé à 208 grammes). Enfin, l'appareil est fourni dans un coffret qui est livré avec la télécommande Siri Remote et un cordon d'alimentation.