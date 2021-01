Apple travaille sur une coque conçue pour recharger les AirPods

Apple a déposé un brevet très intéressant qui permettrait d’embarquer directement les AirPods au sein de son téléphone. Il s’agit d’une coque qui peut accueillir les écouteurs, mais également les recharger en utilisant la batterie de l’iPhone.

Pourrons-nous bientôt laisser la coque dédiée aux AirPods à la maison ? Apple travaille actuellement sur un moyen d’embarquer directement les petits écouteurs sans fil sur le smartphone. Cela passerait par l’utilisation d’une coque spéciale, comme le dévoile ce nouveau brevet.

Il été déposé par la marque de Cupertino auprès de l’USPTO, le bureau américain dédié aux dépôts de brevets. On peut y voir une coque intéressante. Elle permet en effet d’accueillir deux AirPods afin de ne plus utiliser le boîtier dédié. Dans les schémas présentés, on constate que les écouteurs sont placés au sommet du téléphone dans un emplacement prévu, ou alors directement sur la façade amovible de la coque. Le brevet précise que cette coque permettrait de recharger « des accessoires » en utilisant la batterie de l’iPhone. Cependant, seuls les Airpods sont ici représentés. La marque indique aussi que les accessoires pourront communiquer avec le smartphone en utilisant le NFC.

Apple s’intéresse de plus en plus aux accessoires

Bien entendu, il ne s’agit que d’un brevet et pour le moment, rien n’indique qu’Apple va un jour sortir un produit de ce type. Mais son existence nous informe toutefois que la marque réfléchit à une telle éventualité et cherche à proposer une nouvelle manière pour les utilisateurs de transporter leurs AirPods. Apple n'est pas précurseur sur ce coup, puisqu’en juillet 2020, Xiaomi avait déposé un brevet allant dans ce sens. La grosse différence résidait dans le fait que les écouteurs étaient directement rangés dans le corps du smartphone sans avoir besoin de coque.

Apple a longtemps fait le service minimum en ce qui concerne les accessoires. Toutefois la tendance est au changement depuis quelques temps. La preuve en est la technologie MagSafe dévoilée avec l’iPhone 12, qui permet une convergence entre les accessoires et les smartphones. On pourrait donc s’attendre à voir les accessoires siglés Apple se multiplier dans un avenir proche, jusqu’à pourquoi pas voir une telle coque dédiée aux AirPods arriver dans les boutiques. Et vous, pensez-vous que cette idée est intéressante ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : GizChina