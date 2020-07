Xiaomi a déposé un nouveau brevet au concept très intéressant. Le constructeur imagine en effet des écouteurs sans fil à ranger directement dans le corps du smartphone. Le site néerlandais LetsGoDigital propose un concept nous présentant concrètement l’idée.

Xiaomi est une société qui bouillonne d’idées et qui les montre dans les nombreux brevets qu’elle dépose. Celui d’aujourd’hui est intéressant. Il consiste à ranger des écouteurs sans fil directement dans le corps d’un smartphone. Ces objets, comme les AirPods d’Apple ou les futurs Buds de Samsung, sont petits. Pour ne pas les perdre, il faut les ranger dans un boîtier dédié, qui n’est pas grand non plus. Xiaomi à eu l’idée de fusionner ce boîtier avec un smartphone. LetsGoDigital, qui a repéré le brevet déposé le 24 juillet dernier aux Pays-Bas, a décidé de le mettre en pratique dans des rendus 3D. L’idée semble audacieuse et maligne, mais suggère aussi quelques concessions au niveau du terminal.

L’idée serait de ranger ses écouteurs dans le smartphone de la même manière qu’un stylet est rangé dans un Galaxy Note. Un petit orifice permet de caler leur tige cylindrique lorsqu’ils ne sont pas utilisés. La tête des écouteurs serait pivotante pour se placer facilement. Ainsi, plus besoin de sortir le boîtier lorsque vous souhaitez les ranger.

Cependant, il y a plusieurs défauts à cette idée. La première, c’est que le smartphone ne pourrait être certifié IP68. De plus, il pourrait y avoir des soucis d’hygiène en déplaçant ces écouteurs de votre oreille à votre smartphone et vice versa. Dernier point, le terminal devra avoir une certaine épaisseur pour accueillir les objets.

Xiaomi, l’usine à idées

LetsGoDigital a aussi utilisé les données d’autres brevets Xiaomi pour créer son concept, comme le fait que la caméra frontale soit placée directement sous l’écran, ce qui se traduit par l’absence d’encoche sur la façade.

Il ne s’agit ici que d’un brevet et un tel produit pourrait ne pas arriver sur le marché. Toutefois, il indique tout de même que Xiaomi réfléchit à cette piste pour l’un de ses futurs terminaux. D’autres idées intéressantes ont été déposées par la marque, dont l’un proposant un capteur photo pivotant.

Xiaomi peut également mettre ses concepts originaux à exécution, comme c’est le cas avec le Mi Mix Alpha, prototype de smartphone équipé d’un écran recouvrant ses deux faces.