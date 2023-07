ChatGPT : top 10 des meilleurs plugins qui vont vous simplifier la vie

ChatGPT est déjà un outil particulièrement puissant en lui-même. Mais il devient littéralement incontournable dès lors que l’on y ajoute quelques plugins. Nous vous avons préparé une petite sélection des meilleures extensions qui vont transformer votre utilisation de l’IA.

ChatGPT a tout emporté sur son passage à son lancement, fin 2022. Depuis, beaucoup disent avoir remplacé la plupart de leurs outils de travail par l’IA, tant celle-ci est précise et versatile. Pour autant, l’outil d’OpenAI est loin d’être infaillible, surtout pour les utilisateurs se trouvant sur la version gratuite.

Il existe un moyen simple de combler les zones de vides de ChatGPT, voire même de lui permettre de réaliser des tâches autrement impossibles : les plugins. Disponibles uniquement pour les utilisateurs payants, ces extensions sont nombreuses et il peut être difficile de s’y retrouver pour dénicher les véritables perles rares. Ça tombe bien, c’est précisément ce que nous avons fait.

Comment installer et utiliser un plugin sur ChatGPT

Avant toute chose, il convient de savoir comment profiter de ces plugins. Commençons par la mauvaise nouvelle : comme évoqué plus haut, seuls les abonnés ChatGPT peuvent bénéficier de ces outils additionnels. Si vous utilisez uniquement la version gratuite, vous ne pourrez donc malheureusement pas en profiter. Si en revanche vous payez pour la version premium, voici la marche à suivre pour activer les plugins :

Rendez-vous dans les Paramètres, puis dans Beta Features Activez l’option Plugins Lancez ensuite un nouveau chat Sélectionnez le modèle GPT-4 Un menu déroulant apparaît avec écrit « Aucun plugin activé » Cliquez dessus, puis sélectionnez Plugin store Cliquez sur le bouton Installer pour ajouter le plugin à ChatGPT

Top 10 des meilleurs plugins pour ChatGPT

Ça y est, vous avez désormais accès à un immense catalogue de plugins. En voici quelques-uns à ne surtout pas manquer.

1. Browsing Plugin

Commençons par le plus essentiel de tous : le plugin officiel Broswing d’OpenAI. Il est désormais de notoriété commune que malgré toute sa puissance, ChatGPT est incapable de trouver une réponse au-delà de 2021. La raison est simple : l’IA a été entraînée à partir d’un corpus qui ne dépasse pas cette date. Autrement dit, demandez-lui de vous résumer l’actualité des derniers jours et elle sera incapable de vous répondre.

C’est là qu’intervient le Broswing Plugin. Celui-ci connecte très concrètement ChatGPT à Internet, lui permettant ainsi d’obtenir des réponses en cherchant directement sur le web plutôt que dans son propre corpus. Imaginez que vous posez la question à Google, avec ceci de différent que cette fois la réponse vous sera directement donnée par ChatGPT, sans avoir à cliquer sur un lien.

2. Prompt Perfect

Apprendre à utiliser ChatGPT peut demander quelques ajustements lorsque l’on débute. En effet, certaines formulations vous permettront d’obtenir de meilleurs résultats. En d’autres termes, il faut brosser le chatbot dans le sens du poil. C’est précisément le but de Prompt Perfect, qui va analyser votre prompt donc (votre demande en somme) pour en retirer une version améliorée que ChatGPT sera bien plus à même de comprendre. Fini de passer des heures à trouver la question parfaite.

3. Zapier

Si vous travaillez principalement sur ordinateur, vous avez probablement des dizaines d’applications ouvertes à la fois, chacune destinée à une tâche bien précise. Zapier compte bien révolutionner tout cela, en réunissant tous ces outils en une seule et même interface. Capable de se connecter à plus de 5000 applications, dont Gmail ou Slack, Zapier vous permet d’interagir avec celle-ci à l’aide d’un simple prompt. Gain de temps garanti.

4. OpenTable

Vous souhaitez découvrir un nouveau quartier de votre ville ou vous partez en vacances dans l’inconnu ? OpenTable est là pour vous aider à choisir votre prochain restaurant. Il suffit de lui indiquer votre position, l’heure à laquelle vous souhaitez réserver une table et le nombre de personnes qui seront présentes pour que celui-ci vous fasse une petite sélection et s’occupe lui-même de remplir les formulaires de réservation.

5. Kayak

En parlant de vacances, Kayak vous libère du stress de l’organisation en sélectionnant pour vous les meilleurs vols et hôtels, simplement à partir de vos informations de voyage (dates, horaires, destination, etc.). Petit bonus : le plugin vous indique même le budget total de votre voyage.

6. MixerBox OnePlayer

Spotify est très connu pour la précision de ses playlists personnalisées, mais il peut être un peu difficile de se retrouver parmi tous les choix à sa disposition. MixerBox OnePlayer simplifie la vie de tous les mélomanes en créant des playlists à partir de vos goûts musicaux ou de votre humeur du moment. Le plugin peut même vous recommander des podcasts.

7. VoxScript

Cette vidéo d’une heure a l’air vraiment intéressante, mais vous ne trouverez décidément jamais le temps de la regarder en entier. Qu’à cela ne tienne, VoxScript vous propose d’en faire un résumé court et complet pour vous. Vous pouvez même approfondir le sujet en posant des questions à ChatGPT, qui cherchera une réponse au sein de la vidéo.

8. AskYourPDF

Ici, le principe est le même, mais cette fois pour un fichier PDF. Après avoir uploadé le document ou simplement en fournissant un lien à ChatGPT, l’IA est capable de vous fournir un résumé du texte et apporter des précisions en cas de besoin.

9. Image Editor

Il peut paraître un brin excessif d’ouvrir Photoshop si vous souhaitez simplement recadrer une image. Ça tombe, Image Editor vous permet d’apporter quelques modifications basiques à une image. Le résultat sera chargé directement dans la conversation.

10. Speak

Là encore, imaginez Google Traduction, mais en bien plus puissant et complet. Il vous suffit de demander à ChatGPT la traduction d’un mot et d’une phrase pour que celui-ci vous donne la réponse, puis la complète avec des alternatives et des exemples de situations dans lesquelles vous pouvez l’utiliser. Pratique quand on se trouve à l’étranger.