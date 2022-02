Apple teste déjà l’iPhone SE 5G 2022, le lancement est imminent

Apple va dévoiler d’ici quelques mois un nouvel iPhone SE abordable, et le fabricant semble déjà tester son appareil avant son lancement officiel. L’iPhone SE de 2022 aurait déjà été repéré en Inde.

D’après les informations de nos confrères de 91mobiles, Apple semble avoir commencé à tester un nouvel iPhone SE en Inde. En effet, trois appareils totalisant sept numéros de modèle ont été importés dans le pays, dont notamment un iPhone SE que l’on connait pour l’instant sous le nom iPhone SE+ 5G, mais également un iPad classique ainsi qu’un nouvel iPad Air.

Parmi les sept numéros de modèles repérés en Inde, trois correspondent à un iPhone non commercialisé, qui semble être le modèle de troisième génération d'Apple de la série SE, plus abordable. Il succèdera directement à l’iPhone SE 2020. Ce dernier ne devrait pas être révolutionnaire, puisqu’il utiliserait toujours le même écran LCD vieillissant de 4,7 pouces de son prédécesseur. La grosse nouveauté serait son processeur, un A15 Bionic, le même que sur les iPhone 13 haut de gamme. Celui-ci lui permettra notamment d’être compatible avec les réseaux 5G.

Un lancement au printemps pour le nouvel iPhone SE

Comme l’ont dévoilé les fuites précédentes, le lancement du nouvel iPhone SE devrait avoir lieu au cours du printemps 2022. On s’attend à ce qu’il soit accompagné par de nombreux appareils, dont notamment les nouveaux iPad classiques et iPad Air qui sont aussi en cours de test en Inde.

L’iPad classique devrait être une mise à jour mineure du modèle actuel, tandis que l’iPad Air pourrait être équipé de la nouvelle puce A15 présente dans l’iPad mini 6 et l’iPhone 13. D’après les informations du leaker @dylandkt sur Twitter, Apple s’apprêterait également à dévoiler un nouveau Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max des récents MacBook Pro 14 et 16 pouces. Plus tard en 2022, Apple devrait également lever le voile sur un nouvel iMac Pro.

La Keynote d’Apple devrait avoir lieu à la même période que celle de l’année dernière, vers la fin du mois d’avril. Pour rappel, Apple avait profité de sa conférence le 20 avril 2021 pour dévoiler de nombreux nouveaux produits tels que les AirTags, l’iPad Pro M1 ou encore l’iMac M1.

Source : 91mobiles