Galaxy S23 : la fonction Bixby Text Call répondra aux appels en imitant votre voix

On a cru un temps que Samsung délaisserait Bixby, l’assistant intelligent que l’on compare souvent aux Google Assistant, Siri et autres Alexa. Il n’en est rien, puisque le géant sud-coréen vient d’annoncer par voie de presse lui avoir ajouté huit nouveaux scénarios d’utilisation, et surtout, une nouvelle fonctionnalité de clonage de voix.

OneUI 5.1 apporte son lot de nouveautés. Bixby Text Call, par exemple, est l’un des outils les plus intéressants de la mise à jour de la surcouche logicielle, même s’il n'est encore activé que pour la langue coréenne. Il permet de répondre aux appels à travers un chat textuel, sans parler. Vos messages sont lus à haute voix à votre interlocuteur. D’une idée intéressante, Samsung fait une application révolutionnaire. Par la grâce de l’Intelligence artificielle, il sera possible de cloner votre voix et de l’utiliser dans Bixby Text Call.

La compagnie élabore : « les utilisateurs peuvent personnaliser la voix de Bixby Text Call grâce à Bixby Custom Voice Creator. Ils devront d’abord enregistrer différentes phrases pour que Bixby les analyse et crée une copie de leur voix et de leur intonation générées par l’IA ». Cette fonction n’est pour l’instant disponible qu’en coréen, mais sera, à terme, disponible dans nos contrées.

Samsung veut créer votre clone vocal et le réutiliser dans d’autres applications

On le sait, l’Intelligence artificielle contribue tous les jours un peu plus à estomper la frontière entre la réalité et la fiction. Des escrocs utilisent des deepfakes pour voler des données sensibles, Amazon veut vous faire parler avec un proche décédé en apprenant à Alexa à imiter des voix… Tout semble indiquer que l’IA occupera toujours plus de place dans notre quotidien, avec tous les avantages et les risques d’arnaque que cela comporte.

La mise à jour de Bixby sera déployée dans le mois qui vient, mais seuls les utilisateurs anglophones pourront pleinement en profiter. Parmi les autres améliorations apportées, on notera une meilleure détection vocale et assurera une transition plus fluide entre les huit nouveaux scénarios d’utilisation, dont la météo, les messages, Samsung Santé, le calendrier, et la musique.

Source : Samsung