Apple pourrait dévoiler des Mac Studio à base de M2 Ultra, un nouveau processeur surpuissant

Le bruit court selon lequel Apple va officialiser un Mac Studio M2 Max et surtout, un Mac Studio tournant sous M2 Ultra, la puce la plus puissante jamais conçue par la marque américaine.

La WWDC 2023 se tiendra la semaine prochaine, du lundi 5 juin au vendredi 9 juin. Au cours de l’énorme raout qui réunira les développeurs et les journalistes, Apple devrait présenter de nombreuses nouveautés. Parmi celles-ci, il se murmure que la firme présentera plusieurs nouveaux ordinateurs, dont de nouveaux Mac Studio propulsés par les puces M2 Max et M2 Ultra. Cette dernière est une toute nouvelle addition à la famille de SoC basée sur l’architecture ARM conçue par Cupertino.

En 2020, Apple a secoué le petit monde de l’informatique en abandonnant l’utilisation des processeurs Intel dans ses ordinateurs. L’entreprise la mieux cotée du monde a décidé de concevoir et d’intégrer ses propres SoC sur l’ensemble des appareils qu’elle commercialise. Si la première itération de ces nouveaux processeurs est tout d’abord apparue dans les MacBook Air et MacBook Pro, son succès critique autant que commercial a poussé la compagnie à en proposer diverses déclinaisons, toujours toutes plus puissantes les unes que les autres, les M2, M2 Pro et M2 Max.

Apple pourrait présenter son ordinateur le plus performant, le Mac Studio M2 Ultra

On ne verra probablement pas de puce M3 cette année, car son fabricant, TSMC, rencontre des problèmes de production. Cela n’empêchera apparemment pas Apple de proposer une puce encore plus puissante, qui sera basée sur la plateforme de la Silicon M2 : la M2 Ultra. La rumeur annonce que cette dernière sera proposée dans un Mac Studio, ce qui en fera tout simplement l’ordinateur le plus puissant jamais créé par Apple, en attendant l’hypothétique retour du Mac Pro.

Si puissants et performants qu’ils soient, les ordinateurs ne sont pas les annonces les plus attendues de la conférence. Le produit qui attirera les lumières des projecteurs sera, à n’en pas douter, le casque de réalité virtuel Reality Pro. Celui-ci incarnera la vision d’Apple en matière de réalité mixte.